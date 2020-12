Rapid-Fans vor Hartberg: „Unnötige Standards vermeiden“

Der SK Rapid trifft nach drei sieglosen Partien in der österreichischen Bundesliga auf den TSV Hartberg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans...

Der SK Rapid trifft nach drei sieglosen Partien in der österreichischen Bundesliga auf den TSV Hartberg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von der Partie gegen die Steirer erwarten und haben uns dafür im Austrian Soccer Board für euch umgesehen.

Mmarkhar: „Nach der Ried-Pleite, dem unnötigen Derby-Unentschieden und dem Handtuchwurf vor Anpfiff in London ist das natürlich ein Pflichtsieg für Trainerteam und Spieler. Und ich hoffe auf ein entsprechendes Auftreten.

Zuckerhut: „Hartberg hatte diese Saison schon einige Mal Glück. Gerade bei den Unentschieden gegen Sturm und LASK. Erwarte ein sehr knappes Spiel.“

Hütteldorfer94: „Nach drei sieglosen Ligaspielen in Folge muss gegen Hartberg endlich wieder ein Sieg her. Und zumal gegen Arsenal viele Stammkräfte geschont wurden und andere nicht im Ansatz an ihre Leistungsgrenze gegangen sind, kann die Doppelbelastung eigentlich keine Ausrede sein.“

MrBeanInGreen: „Guter Start der jetzt etwas abgeflacht ist! Natürlich darf man nicht vergessen das mit Schwab Ljubicic und Petrovic unsere gesamte Mittelfeldstation in Stücke gerissen wurde! Das merkt man einfach das da ein Taktgeber fehlt! Ich hoffe die nächsten beiden Spiele sind Siege gegen Hartberg und Molde und dann wird Wattens daheim und Admira kein Problem sein! Nein Punkte plus überwintern im Europacup wäre jetzt ein sehr versöhnlicher Abschluss!“

schleicha: „Absoluter Pflichtsieg nach dem Arsenal-Spiel – der erste von drei. Man hat sich geschont also darf es in den nächsten drei Spielen keine Ausrede geben bzgl. Müdigkeit. Ich wünsche mir eine Rapid, die mit Konsequenz und Konzentration auftritt und dem Gegner am Ende keine Chance lässt und die Partie gewinnt. Nehmen tue ich natürlich auch jeden sonstig errungenen Sieg. Was ich aber definitiv nicht hören will sind irgendwelche Ausreden von „Reisestrapazen“, „Donnerstag im Kopf“, etc.“

baeckerbua: „Deckts einfach den Dicken! Danke“.

Gunner: „Unnötige Standards vermeiden, und wenn doch dann endlich konsequent und konzentriert verteidigen. Barac muss seine vollkommen gestörten Fehlpässe abstellen und Tadic in den Griff bekommen, das ist die halbe Miete. Vorne werden wir schon treffen.“

Doena: „Hartberg ist ja nicht gerade unser Liebling, tippe da auf ein X mit vielen Toren, 2:2 oder sogar 3:3.“

Motzhdf: „Glaube, dass wir gegen Hartberg wieder auf eine Viererkette zurückkommen und hoffe auch, dass Strebi wieder im Tor spielt, er ist einfach der bessere Tormann. Demir würde ich in diesem System auch den Part des Linksaußens zutrauen, jedoch aufgrund der 85 Minuten gegen Arsenal wird er wohl nur in die Partie kommen, wenn wir unbedingt noch ein Tor benötigen oder die Partie bereits entschieden ist, sprich in den letzten 10-15 Minuten. Was mir jedoch an dem ganzen Sch***Beschützen des Jungen nicht gefällt ist, dass man ihn dann in London gegen Arsenal dem Fraß vorwirft und ihm damit das erste Match über 90 Minuten gibt. Sollten wir ihn weiter so einsetzen, werden wir ihn noch lange im grün-weißen Dress sehen, weil wir so seine Entwicklung im Keim ersticken.“

Indurus: „Gefühlt ist Hartberg auswärts immer ein unangenehmes Pflaster für uns. Ein Blick auf die vergangenen sieben Begegnungen hat mich dann aber eines Besseren belehrt: Die letzten drei Begegnungen in der Steiermark waren aber eigentlich recht erfolgreich: S/U/S. In Wahrheit wars zuhause immer mühsam: U/N/U/N. Eigentlich irre. So richtig gutes Gefühl für einen staubigen Sieg habe ich für Sonntag dennoch nicht. Wird ein unspektakuläres 1:1.“

servasoida: „Kitagawa war gegen Arsenal einer der wenigen neben Demir die aus Einzelaktionen Gefahr erzeugt haben, dazu hat er auch wieder getroffen deshalb würde ich ihn gerne einmal wieder mit einem richtigen Sturmpartner zusammen sehen. Dazu wieder Knasmüllner in einer tieferen Position, weil mir Ritzmaier gegen Arsenal eher unangenehm mit ein paar unnötigen Fehlpässen aufgefallen ist.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem TSV Hartberg.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!