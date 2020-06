Rapid-Fans vor LASK-Partie: „Ein typisches 6-Punkte-Spiel“

Der SK Rapid tritt heute zum schweren Auswärtsspiel gegen den LASK an. Erhoffen sich die Fans nach dem klaren 4:0-Sieg gegen den SK Sturm...

Der SK Rapid tritt heute zum schweren Auswärtsspiel gegen den LASK an. Erhoffen sich die Fans nach dem klaren 4:0-Sieg gegen den SK Sturm einen Punktegewinn in Oberösterreich? Wir haben die Stimmen der Rapid-Anhänger für euch zusammengefasst. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Viel Zeit zum Nachdenken hat man ja echt nicht bei diesem 3-Tagesrhythmus. Hoffe, dass unsere Spieler fit und ausgeruht sind. Der Sieg gegen Sturm hilft, dass man recht entspannt nach Linz fahren kann. Verliert man, geht die Welt nicht unter – holt man ein X oder gar einen Sieg erhöht man den Druck auf den LASK. Hoffe, dass es keine weiteren Verletzten gibt und wir den Trainingsweltmeistern auch körperlich etwas entgegensetzen können. In Sachen Intensität sah das bei denen gegen den WAC schon recht gut aus. Da werden wir auf der Hut sein müssen.“

steveme: „6-Punkte-Spiel, verlieren verboten! Der LASK ist verunsichert, da müssen wir kompromisslos und noch abgeklärter agieren. Keine rote Karte, keine Provokationen, dann schlagen die sich zurzeit eh selbst.“

derfalke35: „Wird meiner Meinung nach eine enge Partie, ich hoffe wir entführen Punkte aus Pasching. Bei einer gleichzeitigen Niederlage von Sturm und Hartberg wäre uns dann ein EC-Startplatz wohl nimmer zu nehmen.“

El_aurare: „Also es muss nicht von Beginn an sein – aber 45 Minuten würde ich Demir schon zutrauen, denn er hat nicht nur diese Unbekümmertheit vieler junger Spieler die voller Selbstvertrauen die ersten Bundesligaspiele bestreiten, sondern definitiv auch das technische Rüstzeug dazu in unserer Liga jetzt schon halbwegs zu bestehen – wobei ich denke dass er in Sachen Ballführung schon jetzt eine Klasse für sich ist, auch vor Murg oder Knasi.“

Da Oide Bimbo: „Gegen den LASK werden wir sehen, wo wir wirklich stehen. Red Bull war etwas zu stark, Sturm klar zu schwach. Zuversichtlich stimmt mich, dass wir gegen RB lange Zeit Chancen auf den Punkt hatten und nicht, wie offenbar die meisten anderen Teams, mit einer hohen Packung rechnen müssen. Zuversichtlich stimmt mich auch, dass wir uns zunehmend auf unsere Jungen nicht nur im Notfall verlassen können, sondern sie auch als echte taktische Alternativen einsetzen können. Demir und Greiml waren hoffentlich nur der Beginn der jungen Welle. Obwohl ich schon noch die Notwendigkeit der guten Abmischung von Routiniers und Youngstern sehe. Didis Weg gefällt mir. Ich würde nur Demir gerne öfter sehen, so lange er noch bei uns spielt.“

Chaostheorie: „Ein Sieg gegen den LASK würde endlich sportliche Aufbruchsstimmung in den Verein und das Umfeld bringen – aber die letzten Jahre haben wir unser zartes sportliches Pflänzchen, in ähnlichen Situationen häufig ordentlich zertrampelt. Mit einem X wäre auch nichts verloren, aber richtig pushen kann nur ein Sieg. Sportlich wird es eine andere Herausforderung als Sturm werden – die Ergebnisse der Paschinger nach Restart sind zwar ausbaufähig, aber dennoch verfügen sie über eine hohe Qualität im Kader.“

valderama: „Hoffentlich spüren die Kicker nicht den Zucker, der ihnen nach dem Sieg gegen nahezu inferiore Grazer von hinten reingeblasen wird. Kämpfen und kratzen wird absolut wichtig sein.“

schleicha: „Bin normalerweise keiner der „bremst“ – aber das wird morgen ein ganz neues Spiel. Die Leistungen vom Sonntag von Greiml, Knoflach & Co. zählen ab Anpfiff nichts mehr. Und beim letzten Mal hat uns – wenn ich mich nicht ganz täusche – Strebinger den Arsch gerettet in Pasching bis wir dann mit günstigem Spielverlauf (zwei Lattentreffer, hauchdünnes Abseitstor, und weitere Chancen) noch als klarer Sieger vom Platz gingen. Wir müssen einfach als Team ab Minute 1 voll da sein – der LASK ist gut eingespielt (trainieren ja schon seit Wochen), auch wenn die Ergebnisse noch nicht passten. Da müssen wir dagegenhalten und unsere Nadelstiche setzen. Das wird ein ganz schweres Spiel, das muss allen bewusst sein.“

Fox Mulder: „Der LASK ist natürlich klarer Favorit. Ich wäre bereits mit einem Punktegewinn zufrieden. Der würde dazu führen, dass wir in der Tabelle erst mal vorne bleiben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel gegen den LASK

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!