Rapid-Fans vor WAC: „Müssen nur 2 von 11 Spielern ersetzen…“

Der SK Rapid hofft heute – in der Offensive ersatzgeschwächt – auf den ersten Auswärtssieg der neuen Bundesligasaison. Vor dem Auswärtsspiel in Wolfsberg haben wir die Meinungen und Erwartungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Varimax: „Der Jansson-Ausfall macht mich nicht optimistischer, den konnten wir bislang eigentlich nicht kompensieren.“

TwoPointFifty: „Habe gehofft dass wir diese Saison zumindest halbwegs von Verletzungen und Pausen verschont werden. Hoffentlich ist Jansson bald wieder fit. Für mich momentan das Um und Auf.“

Tobal12345: „Wahnsinnsausfälle, aber wenn man trotzdem mit Beljo/Lang startet + Wurmbrand auch noch reinwerfen kann, ist das schon eine sehr starke Kadertiefe heuer.“

TheMichii: „Jansson schmerzt sehr, aber dass er seit Trabzonspor diese Knieprobleme hat laut Sky, ist schon ein Wahnsinn, was er für Topspiele danach absolviert hat. Kann mir sogar vorstellen, dass Dursun oder Bischof (zumindest einer von den beiden) wieder auf der Bank ist und Wurmbrand entweder für die Spitze oder für die Jansson-Position vorgesehen ist. Optimistisch stimmt mich, dass die Verteidigung sowie das zentrale Mittelfeld ohne Probleme zurückgekehrt ist und zumindest da Stabilität herrscht. Es sind nur zwei Positionen, die quasi offen sind. Bzw. drei, wenn Beljo von der Bank kommen könnte.“

bashtart: „Ich hoffe das Wurmbrand beginnt, bei Ihm habe ich das Gefühl, das er das Zeug für die erste Mannschaft hat. Er hat mir wirklich gut gefallen in der zweiten Mannschaft. Ein „Jimmy Hoffer“-Typ fehlt uns aus meiner Sicht eh schon eine Weile.“

Schwemmlandla3: „Wettertechnisch ist da womöglich gar nicht der Regen und damit Rasen das Problem, sondern der Wind. Das wird eine reine Glückspartie werden die null mit Fußball zu tun hat. Hoffentlich sind wir die Glücklichen.“

ppg: „Puh, wir haben im Sturm schon wirklich viele Ausfälle. Da wohl gespielt werden wird, werden wohl Beljo und Lang auflaufen. Sind jetzt nicht die aggressivsten gegen den Ball. Dahinter Seidl und Schaub.“

flonaldinho10: „Auf 9 von 11 Positionen ist immer noch in der Einserpanier am Platz, darüber hätten wir uns in den letzten paar Saisonen sehr oft gefreut, also nicht zu viel sudern. Klar, die Offensive wird vielleicht ein bisschen ruckeln, aber es wäre eh Zeit, dass Schaub und Lang auch mal richtig in dieser Saison ankommen.“

Julian1899: „Wir haben den WAC doch damals mal mit der halben Zweier geschlagen (Savic-Traumtor). Man kann ruhig schon ein bisschen optimistischer sein.“

SVR-SCR: „9 Stammspieler und statt Burgi und Jansson jetzt halt Schaub und Lang. Also das ist noch immer eine Top-Elf. Da gibt es wirklich keine Ausrede, wenn das schief geht. Es wird immer den einen oder anderen Ausfall geben und man kann das heuer durchaus gut kompensieren.“

TheMichii: „Der WAC hat einen soliden Start hingelegt. Aber gegen die Austria und gegen Altach hat man gesehen, dass sie verwundbar sind. Auch ein Lang und Schaub werden schon ihre guten Leistungen bringen. Schaub war gegen RB ja schon gut. Außerdem haben wir noch Seidl und das Top-Mittelfeld mit Grgic und Sangare. Also wird das schon.“

Da Oide Bimbo: „Von den Jungen ist Tobi Hedl überfällig. Zuverlässig, physisch stark und ein Leader in der Zweier. Wurmbrand ist dafür der dynamischere Stürmer. Mindestens einer der beiden wird seine Chance bekommen – und nützen.“

sulza: „Würde auch auf Wurmbrand neben Beljo setzen. Auf dem Wolfsberger Flugfeld ist Speed sicher wertvoll, vor allem weil ich die WAC-Abwehr jetzt nicht als überdurchschnittlich schnell in Erinnerung habe.“

DeePi: „Also wenn Wurmbrand heute startet, dann hat Lang echt mächtig ein Problem, wenn sogar in der Not Spieler von der zweiten Mannschaft ihm vorgezogen werden. Bin gespannt, was man jetzt mit ihm vor hat – man wird sich hoffentlich schon im Voraus bewusst gewesen sein, als man ihn holte, dass in Zukunft nicht mehr das 4-2-3-1 gespielt wird…“

Pedasdorfer: „Lang und Beljo gehören heute in den Sturm. Die beiden sollten hochmotiviert sein nach den zuletzt negativen Debatten über sie. Beljo hat in Augsburg sehr gute Leistungen gezeigt, allerdings stellt die deutsche Bundesliga nochmal andere Leistungsansprüche an die Vereine und ihre Spieler. Wenn Beljo will, dann kann er Leistung und Tore bringen. Bin positiv gestimmt. Gameplan: Spiel kontrollieren, einschläfern und irgendwann zuschlagen. Knapper Sieg. Aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Bzw., ja, 1,5 Punkte.“

