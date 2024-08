Rapid-Fans vor WSG-Spiel: „Fußball in Hütteldorf macht wieder Spaß“

Der SK Rapid trifft nach dem erfolgreichen Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Trabzonspor auf die WSG Tirol. Was erwarten sich die Fans vor dem Duell gegen die...

Waldi_SCR: „Spiele wie diese sind halt in unserer momentanen Form echt die schwierigsten für uns, vom Kopf her. Wie es Klauß bereits in einer PK gesagt hat: Du musst den Schalter halt einfach umlegen können, von solchen magischen Europacup-Nächten zu vermeintlichen Pflichtsiegen im Liga-Alltag. Ich hoffe, das gelingt uns am Sonntag besser als in Klagenfurt, aber ich mache mir in unserer aktuellen Form eigentlich nicht so viele Sorgen.“

bw_sektionsbg: „Fürs Mindestziel obere Playoff sind mindestens 10 Siege in den 22 Runden notwendig – einen haben wir schon. Die Matches gegen WSG und BW Linz müssen oberste Priorität haben – was natürlich auch für uns Fans gilt. Also, gehma Tickets kaufen und Freunde, Nachbarn und sonst wen mobilisieren! Nehmt die Opas auch mit, so eine Rapid hat’s schon lang nimmer geben!“

Silva: „In den letzten Jahren hat es selten eine Phase gegeben, in der ich mich so sehr auf das nächste Spiel gefreut habe. Da war dann doch viel zu häufig ein sportlicher Leerlauf oder ergebnistechnische Selbstfaller dabei. Letzteres haben wir in Klagenfurt ja leider mit Abstrichen erlebt, aber man hat aktuell einfach trotzdem das Gefühl, dass das nicht der Normalzustand ist. Umso mehr ärgert es mich, dass ich nicht dabei sein kann.“

mclausky: „Eigentlich musst du am Sonntag mit Beljo und Lang vorne beginnen. Bin auf die Rotation schon sehr gespannt.“

Exilgrüner: „Alles aufgelegt für einen Punkteverlust. Der Gegner kommt topmotiviert, weil er sich was erwartet, und unsere sind gedanklich schon in Braga. Aber das alles kann und darf keine Rolle spielen, eine konzentrierte Leistung von allen Akteuren, und dann sollte ein ungefährdeter Sieg rausschauen.“

Grüner-Wiener: „Lang und Beljo müssen mal auf alle Fälle beginnen. Schade um Bischof. Sowohl Burgi als auch Jansson bräuchten eine Pause. Oswald statt Sangare oder Grgic.“

Manfredo75: „Einfach wird es gegen die WSG am Sonntag nicht. Die haben mit Semlic einen tollen Trainer, ebenfalls Aufbruchstimmung, und haben sich spielerisch weiterentwickelt. Mal schauen, wie wir das Spiel gestern bei der Hitze verkraftet haben. Aber Fußball in Hütteldorf macht wieder Spaß.“

flonaldinho10: „Spitzenspiel Zweiter gegen Dritter. Ich denke/hoffe, daheim und mit der Aufstiegseuphorie im Rücken sollte man trotz Müdigkeit und Rotation dieses Spiel leichter gewinnen können als in Klagenfurt auswärts.“

Gulaschfredl: „Das muss am Sonntag gewonnen werden. Wie, ist mir eigentlich völlig egal. Wenn wir nach jeder Europacup-Partie so ein zaches Spiel wie gegen Klagenfurt sehen, ist das schon wieder halb so viel wert, meiner Meinung nach.“

Patrax Jesus: „Meiner Meinung nach muss man aber schon aufpassen, dass man jetzt nicht immer mit dem Klagenfurt-Vergleich herkommt bzw. dieses Spiel als erfolgslos abstempelt. Spielerisch, bis auf die Chancenverwertung, war das bei weitem kein Weltuntergang. Genauso müssen sie auch gegen die WSG spielen, dann sollte ein Sieg drinnen sein. Wichtig ist nur, dass man nicht verkrampft und das eigene Spiel durchziehen kann.“

