Rapid-Fans: „Wird ein emotionales und umkämpftes Wiener Derby“

Der SK Rapid trifft nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Gruppenphase der Europa League heute auf die Wiener Austria. Was erwarten sich die Rapid-Fans...

Der SK Rapid trifft nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Gruppenphase der Europa League heute auf die Wiener Austria. Was erwarten sich die Rapid-Fans vom Wiener Derby? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Bin gespannt wie sich unsere Burschen präsentieren. Die Austria hatte doch sehr lange Zeit um sich auf uns vorzubereiten. Zum Thema Müdigkeit hoffe ich, dass wir diese im Derby noch ausblenden können über mentale Stärke und Anspannung. Leicht wird es nicht und mein Gefühl ist eher ein Unentschieden, aber vielleicht geht sich ein 2:1-Sieg für uns aus. Wäre schon fein, wenn wir sie da am Tabellenende ein wenig festnageln könnten.“

Boidi: „Würde bei der Aufstellung bis auf Strebinger nicht viel ändern. Funktioniert momentan gut, bei der Austria muss man nur Djuricin in den Griff bekommen, aber das sollte für die Waldviertler Wand kein Problem darstellen. Wenn Grüll, Taxi und Kara weiter so effizient sind rechne ich mit einem Dreier“,

qlias: „Hoffe wir haben für Sonntag die nötige Fitness um die Austria zu besiegen. Dann ab in die Länderspielpause und regenerieren.“

Lucifer: „Wird eine gänzlich andere Partie werden. Sowohl Ausgangslage als auch Druck liegen gänzlich bei den Veicherln, wenngleich wir nicht sonderlich weit von ihnen entfernt sind, könnte ein Sieg unsererseits sie schon gehörig beuteln. Ein Sieg ihrerseits jedoch könnte uns vor der Länderspielpause in ziemlich ungute Position bringen und mental ebenso herwatschen. Ich hoffe man unterschätzt die Violas nicht und kann die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag legen, Motivation sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.“

Da Oide Bimbo: „Jetzt noch die Europa-Verweigerer aus Favoriten putzen, dann haben wir schon die meisten Saisonziele erreicht.“

dortmund_borussia: „Beim letzten Auswärtsderby haben wir unglaublich nervös agiert. Ich hoffe wir bleiben diesmal von Minute 1 an cool und lassen die Kugel und Gegner laufen.“

beatboy: „Also in Anbetracht unseres Mega-Programms und der Viola-Leistung in Graz bin ich derzeit eher pessimistisch. Die Austria kann Vollpower geben, wir sind ausgelaugt und ich hoffe, dass wir irgendwie die 3 Punkte ernudeln. Geistig und körperlich sind wir garantiert müder als die Austria, so schlecht waren deren letzten Leistungen nicht. Rapid kommt für sie zum richtigen Zeitpunkt, hingegen ist für uns das Spiel jetzt nicht der geilste Zeitpunkt. Ich hoffe irgendwie auf 3 Punkte, gegebenenfalls auch ein X, aber ich bin ehrlich, ich sehe die Austria als leichten Favorit, alleine deshalb weil voll ausgerastet.“

MiTrov: „Ein Sieg wäre toll, um sie noch mehr in die Bedeutungslosigkeit zu befördern. Wird sicher ein emotionales umkämpftes Derby.“

youngsoviet: „Am Donnerstag haben wir trotz Doppelbelastung eine konzentrierte Leistung abgeliefert. Am Sonntag gehört endlich eine ordentliche Revanche für das 1:6 her, darauf muss auch Didi brennen.“

Schwemmlandla3: „Den Tabellenletzten auf dessen verdienten Platzierung belassen. Dort gehören sie hin. Deshalb einen trockenen Sieg einfahren und gut ist es.“

Rapid-Fan: „Wichtig wird es die Partie wirklich ernst zu nehmen. Vor allem defensiv hat sich die Austria gegenüber den ersten Partien schon stabilisiert. Ich sehe sie nicht so schlecht, wie es die bisherige Platzierung aussehen lässt, vor allem, weil ich eben eine stetige Steigerung erkennen kann. Durch die Hartberg- und Altach-Partie sehe ich uns schon auch unter Druck. Ein Sieg ist notwendig, um an Sturm dranzubleiben.“

Starostyak: „Es kann nur ein Motto geben: Die ganze Stadt, die steht zu dir…“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem heutigen Wiener Derby!

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!