Rapid-Fans: „Wir sind schon zu oft in Schönheit gestorben…“

Der SK Rapid schlug nach dem LASK den nächsten direkten Konkurrenten für die Europacup-Startplätze und wieder entschied ein spätes Tor über den Sieg. Mit dem 2:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC sicherten die Hütteldorfer den zweiten Platz ab und haben vor dem Hartberg-Double nun eine starke Ausgangsposition für die kommenden Partien. Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgesehen was die Rapid-Fans zum Sieg ihrer Mannschaft sagen.

#17: „Rapid ist defensiv mit dem 3-5-2 unglaublich stark. Und vorne hat man inzwischen so viel individuelle Qualität mit Taxi, Knasi, Demir und auch Kitagawa, dass immer zwei bis drei Tore möglich sind, egal wie unterlegen oder passiv man ist. Der WAC hat genauso wie der LASK so gut wie keine Antwort gefunden und war nur aus Standards gefährlich.“

Lichtgestalt: „Erste Halbzeit war sehr solide, zweite sehr mau. Der Sieg insgesamt eher glücklich, aber wie oft haben wir schon unglücklich remisiert. Ganz wichtige drei Punkte!“

Stanley-Stiff: „Ich feiere es schon sehr, dass wir endlich wieder diese knappen Grindpartien gewinnen! Mit Wucht, mit Wille. So machen auch zache Phasen am Ende einfach Spaß. Die erste Halbzeit fand ich sehr ok, die zweite bis zur Kara-Einwechslung eher mau. Daher Extra-Lob an Kara, der durchaus frische Impulse in unser Spiel gebracht hat. Die Vorlage von Demir natürlich wahnsinnig geil. Hoffe wir sehen ihn noch viel öfter aber vertraue dem Don da voll und ganz.“

Ipoua #24: „Man hat sich das Leben zwar noch schwerer als nötig mit dem Gegentreffer gemacht, aber die Moral der Truppe ist in dieser Saison wirklich so gut wie lange nicht mehr – da wird gekämpft und nicht aufgegeben, gefällt mir enorm. Ja, spielerisch ist es zwar nicht immer schön, aber gewinnen ist dann doch mehr wert als in Schönheit sterben. Freue mich für Koya. Auch Kara hat gemeinsam mit Arase und Demir für viel frischen Wind gesorgt und einen großen Anteil am Sieg. Jetzt schauts in der Tabelle richtig gut aus. Gegen Hartberg gibts ja immer die kuriosesten Partien, bin schon gespannt wie man das meistert, bin aber zuversichtlich.“

Zuckerhut: „Wie gegen LASK am Ende ein sehr glücklicher Sieg. Neun Punkte vor dem ersten Playoff-Platz ist aber sehr gut.“

Silva: „Schon in der Halbzeit geschrieben: Defensiv ist das schon sehr stark, man lässt eigentlich kaum etwas zu. Das war bislang in allen vier Partien der Fall und das ist sicher schon eine enorme Stärke. Gleichzeitig ist es aber schon auffällig, dass man selbst wenig offensiv zustande bringt und oft zumindest gefühlt in den Seilen hängt. Zurzeit schafft man es, dass man die paar Situationen, die man vom Gegner bekommt dann auch tatsächlich nützt, dauerhaft wird aber diese Effizienz nicht zu halten sein.“

Fox Mulder: „Damit habe ich nicht mehr gerechnet, muss ich zugeben. Umso größer ist natürlich jetzt die Freude.“

wienerfußballfan: „Als wir das letzte Mal eine gute Truppe hatten wurden solche Spiele in Schönheit gestorben. Man hat solide gespielt, den Kampf angenommen, die Räume eng gemacht und intelligent gespielt. Demir kann ein ganz, ganz Großer werden. Und Greiml! So richtig gut.“

TomTom90: „Zwei Spiele ganz zum Schluss gewonnen. Endlich gelingt uns das auch einmal. Unfassbar wichtiger Sieg, sechs Punkte Vorsprung auf den WAC und sieben auf den LASK.“

Oldergod: „Kein schönes Spiel, aber wieder etwas glücklich gewonnen. Die späten Tore sind extrem geil. Und wenn´s läuft, dann läuft´s.“

Varimax: „Dem starken WAC mit dem Torschützenführenden keine Chance aus dem Spiel gelassen – unverdient war da mal nichts an dem Sieg.“

LaDainian: „Wichtiger und vor allem verdienter Sieg gegen den nächsten direkten Konkurrenten um den EC-Platz. Auch heute nochmal, wir sind so oft in Schönheit gestorben und haben den Ausgleich kassiert oder die Partie noch verloren – wir stehen auf Platz 2 und nur das zählt.“

