Rapid-Fans: „Wir sind um Punkte gebracht worden…“

Der SK Rapid verlor gestern das Heimspiel gegen den SK Sturm mit 1:2. Die Hütteldorfer gingen durch Kühn in Führung, verloren aber letztendlich die Partie nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Skandalöse Entscheidungen entscheiden halt ein schlechtes Spiel beider Mannschaften. Sturm keinen Deut besser, obwohl wir wohl mit deutlich negativerer Stimmung in die Partie gekommen sind.“

Starostyak: „Wennst in der Scheißgasse bist, passieren solche Spiele, in denen du eigentlich Punkt(e) verdient gehabt hättest. Sehr bitter, weil sich die Teams neutralisiert haben und eine Punkteteilung in Ordnung gewesen wäre. Naja. Mich lässt das aus sportlicher Sicht sehr ratlos zurück.“

grubi87: „Gegen unterlegene Grazer zur Niederlage gepfiffen. Ein Skandal der Schiedsrichter.“

narf: „Es ist einfach bitter gerade. Dennoch: machen wir vorne das 2:0 kann uns hinten der skandalöse Elfer wurscht sein. Wir sind einfach zu harmlos.“

Fox Mulder: „Am Ende war es gegen eine schwache Sturm-Mannschaft erneut zu wenig, auch wenn das meiner Meinung nach kein Elfer war. Wir spielen uns einfach zu wenig Torchancen heraus und bekommen teilweise billige Gegentore.“

irgendeiner: „Schade, die 1. Halbzeit war in Ordnung. Das Tor der Grazer sehr glücklich. Wir verwerten unsere Chancen nicht. In Halbzeit 2 haben sich die Teams neutralisiert und ein ungerechtfertigter Elfer entscheidet das Spiel.“

Hütteldorfer94: „Über den Elfer kann man streiten, über den Sieg von Sturm ebenfalls. Über die Leistung unserer Mannschaft nicht. Das war mehr als gegen Vaduz, aber immer noch deutlich zu wenig. So kann es, so darf es nicht weitergehen. Das ist doch nicht Rapid?!“

derfalke35: „Unfassbare Elferentscheidung, ich mag gar nix mehr dazu schreiben, wir sind wieder um Punkte gebracht worden, das ist so eine Frechheit und bitte Schiris hörts auf euch zu entschuldigen, das interessiert keinen mehr.“

Homegrower: „Brave Leistung aber der Punch fehlt einfach, zu viele einfache Fehler nach wie vor. Normal musst nach der Führung erst recht aufdrehen und den Sack zumachen, Sturm war irgendwas. Aber dazu sind wir derzeit nicht in der Lage.“

b3n0$: „Was ärgert mich gerade mehr? Dass wir durch einen strittigen Elfer ein sicheres Remis verloren haben, oder dass es wieder nur zu so wenigen Torchancen, vor allem in Halbzeit 2 gereicht hat? Wir hatten nach dem Elfer inkl. Nachspielzeit ca. 10 Minuten und haben keinen einzigen gefährlichen Torschuss angebracht. Und bis zum Elfer sah das nicht besser aus.“

sdfsdf: „Ich könnt ja mit der Niederlage leben aber in der zweiten Halbzeit hatte man ja wiederholt überhaupt keinen Plan wie man vors Tor kommen möchte. So wird man nie Spiele gewinnen. Diese Planlosigkeit macht mir echt Sorgen ob man es dieses Jahr ins obere Playoff schafft.“

zackzack43: „Für mich hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, wenn man weiß wie es in Hütteldorf gerade brennt, war das mehr als in Ordnung. Sturm hatte extrem viel Glück, weil der Schuss von Sakaria wäre kilometerweit vorbeigegangen und trifft irrtümlich einen eigenen Spieler….. tja…. und dann kommts zum Elfer, der nichts ist!“

