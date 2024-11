Rapid-Fans: „Wir sind wieder eine Heimmacht“

Der SK Rapid gewann am Sonntagabend das Bundesliga-Spiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 und zeigte dabei nach dem Auswärtsspiel eine souveräne Leistung. Wir wollen...

Der SK Rapid gewann am Sonntagabend das Bundesliga-Spiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 und zeigte dabei nach dem Auswärtsspiel eine souveräne Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Bis auf ein paar Unachtsamkeiten eine souveräne Partie von uns. Die zweite Garnitur hat gezeigt, dass sie durchaus ein guter Ersatz ist. Es macht Spaß, unseren Buam beim Kicken zuzuschauen. Weiter so! Und das Wichtigste: Wir sind wieder eine Heimmacht. Und jetzt die Pause zur Regeneration nützen. Das wird noch ein hartes, restliches Jahr.“

ecl1988: „Für mich spielte Raux-Yao mal wieder eine Mörder-Partie. Die Klagenfurter zerschellten bevor sie irgendwie gefährlich wurden. Der Typ ist einfach nur gut.“

Lichtgestalt: „Ein über weite Strecken souveräner und verdienter Heimsieg, der höher hätte ausfallen können. Schöller und Bischof bärenstark und vollwertige Alternativen, Kaygin war auch solide, aber ich fürchte, der wird länger ausfallen. Ich darf zusammenfassend festhalten: Zweiter Platz. Drei Punkte hinter Sturm. Acht Punkte bzw. zwei Verlustpunkte vor den Dosen. Wenigste Niederlagen der ganzen Liga. Wenigste Gegentore der ganzen Liga. De facto überwintert und sieben Millionen verdient in der Conference League. Und das alles trotz jeder Menge verletzter Stamm- und Schlüsselspieler und allen drei Tagen ein Pflichtspiel. Ich will heute kein Sudern über schwache 20 Minuten in der zweiten Halbzeit hören. Klauß und die Mannschaft haben sich ein uneingeschränktes Lob verdient, ziemlich geile Performance im Herbst bis jetzt. Rapid ist definitiv wieder da.“

Zuckerhut: „Sehr gute Leistung, Chancenverwertung schlecht. Klagenfurt hätte sich auch über fünf Stück nicht beschweren können.“

Rene1987: „Sehr fein, viele Junge eingesetzt, verdient zu Null gewonnen. Jetzt die Länderspielpause zur Regeneration nutzen und bis zur Winterpause so viele Punkte holen wie möglich! Hoffentlich mit vielen Rückkehrern.“

Fox Mulder: „Bravo! Ein nie gefährdeter, souveräner 2:0-Sieg nach einer EC-Partie trotz vieler wichtiger Ausfälle. Bischof heute neben Burgi und Schaub stark.“

MaSTeRLuK1899: „Sehr geiler Sieg! Wenn man bedenkt, dass so gut wie jeder Schlüsselspieler gefehlt hat, war das schon sehr, sehr stark von uns. Grgic, Raux-Yao und Bischof meiner Meinung nach die stärksten heute. Bischof muss man langfristig an den Verein binden. Unglaublich, was Grgic und Raux-Yao für Bälle abfangen und ablaufen. Mit der Besetzung Pejic, Sollbauer und Co. hätten wir uns da heute drei Tore gefangen aus Situationen, die heute nicht mal im Ansatz gefährlich waren.“

ppg: „Sehr, sehr guter Start, zurecht in Führung gegangen. Dann souverän zu Ende gespielt. Extralob für Schöller und Bischof, das war richtig gut. Und unsere Nummer 6 wieder mit einer sensationellen Partie. Was der abräumt, unfassbar.“

Phil96: „Die angesagten Katastrophen finden halt doch meistens nicht statt. Damit jetzt auch nach Verlustpunkten vor Salzburg, über die schwierigste Phase des Herbstes drübergerettet, und nach der Länderspielpause hoffentlich wieder in besserer Besetzung zurück. Ungewohnt entspannter Herbst für uns!“

Hugo_Maradona: „Staubtrocken mit den geilen Alten und den jungen Wilden. Burgi mit einem Tor und einem Assist wieder einmal top. Von den Jungen muss man Bischof und Schöller rausstreichen. Wir sind daheim endlich die Macht, die wir immer sein wollten.“

schleicha: „Absolut top in den ersten 30 bis 35 Minuten. Dann schwächer geworden, aber trotzdem noch Chancen gehabt, alles klar zu machen. Man of the Match für mich Schöller. Geniale Leistung. Geiler Typ.“

Bojack: „Jedenfalls die souveränste Leistung von allen Mannschaften, die unter der Woche gespielt haben. Und das nach einem Auswärtsspiel in Moldawien, da darf man echt auf keinen Fall unzufrieden sein.“

Schwemmlandla3: „Ich ziehe meinen Hut. Chapeau vor diesem souveränen Sieg. Hätte ich uns heute nie zugetraut. Bravo Spieler, Bravo Trainer. Hoch Rapid.“

