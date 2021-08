Rapid-Fans: „Wir sind wieder in der Spur“

Der SK Rapid setzte sich gestern gegen die SV Ried deutlich mit 3:0 durch und holte damit drei wichtige Punkte in der österreichischen Bundesliga....

mrneub: „Nach dem schweren Spiel am Donnerstag war das eine brave Leistung.“

Boidi: „Klassisches Spiel gegen Ried. Wichtiger Sieg vor allem nach dem Saisonstart. Der Jubel von Erci und Taxi nach dem Tor von Kara spricht auch für die Moral im Team.“

Starostyak: „Brav und solide runtergespielt. Mehr kann man nach dem harten Programm wirklich nicht erwarten. Wäre in Altach das 1:0 rübergebracht worden, hätte man wenig zu sudern. Sieben Heimspiele, sechs Siege, vier 3:0 Siege in Folge – es war daheim schon deutlich schlimmer, das läuft. Jetzt noch am Donnerstag aufsteigen und den Dreier in Derby holen, und dann pusten wir mal zwei Wochen durch.“

derfalke35: „Platz 3 erobert, wird sind wieder in der Spur, nächsten Sonntag bitte gegen die Violetten nachlegen und zuvor den Aufstieg gegen Luhansk fixieren.“

flonaldinho10: „90 Minuten souveräne Leistung, Ried hat netterweise nicht Beton angerührt, sondern es mit Pressing probiert, aber nicht mit voller Konsequenz, somit konnten wir uns daraus ziemlich einfach freispielen und haben Räume bekommen.“

PingPong: „Dieser Sieg gehört heute einzig und allein Rudi Edlinger. Du bleibst ewig in unseren Herzen! Rudi Edlinger, einer von uns!“

Ipoua #24: „Ein schöner Fußballabend, was will man mehr. Der Sieg war enorm wichtig und tut der ganzen Mannschaft gut.“

rabbitmountain: „Angenehmer Fußball-Abend. Spielen wir die Konter genauer fertig, dann wäre das ein Schützenfest geworden. Ein Sieg, der uns hoffentlich Antrieb für die kommende Woche gibt. Das werden zwei harte Aufgaben.“

schleicha: „Schöner Sieg heute, der eigentlich nie gefährdet war. Es war eine gute Leistung der beinahe ganzen Mannschaft. Aus meiner Sicht ist aber insbesondere Schick abgefallen. Mit der Arase-Einwechslung war das plötzlich ein völlig neues Spiel.“

Lichtgestalt: „Souverän, der Heimsieg war nie ernsthaft in Gefahr – und ausreichend Ressourcen für die kommende Woche geschont. Genau so spielt man sowas runter.“

StepDoWn: „Guter Beginn, dann bissi eingeschlafen, dann paniert. Ab der ersten Minute um jeden Ball gekämpft und verdient drei Punkte geholt. Gechillter Stadionbesuch.“

bruno_conte: „Nach dem Spiel am Donnerstag habe ich uns kräftemäßig am Limit gesehen. Heut waren wir aber für mich überraschend kampfstark. Denke, dass wir unsere Kräfte gut dosiert haben. Fehler waren einige dabei aber für die Umstände war es absolut ok und was die Chancenverwertung betrifft haben wir aktuell einen Lauf.“

Rapidler_1899: „An die 3:0-Siege kann man sich glatt gewöhnen. Bitte mehr davon.“