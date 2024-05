Rapid-Fans: „Wird interessant, weil Klagenfurt diesmal gewinnen muss“

Auf den SK Rapid wartet auswärts bei Austria Klagenfurt ein möglicherweise vorentscheidendes Spiel um den vierten Platz. Wir haben vor der Partie die Erwartungen...

FloRyan: „Rechne mit einem besseren Auftritt als beim 1:1 am letzten Spieltag des Grunddurchgangs. Bin positiv gestimmt, dass wir diesmal einen knappen Sieg in Klagenfurt schaffen. Grgic gegen Cvetko wird ein Schlüsselduell im zentralen Mittelfeld. Die Sperre von Sinan Karweina ist natürlich kein Nachteil.“

schleicha: „Im letzten Duell fehlten uns doch einige Spieler und der Druck war irre hoch. Dieses Mal haben wir in Klagenfurt nicht viel zu verlieren. Gewinnen wir – haben wir die Chance Platz 4 zu fixieren. Verlieren wir, dann hat man es immer noch im Heimspiel gegen Hartberg in der Hand (obwohl wohl allen lieber wäre, wenn wir uns dieses Finale sparen und bereits ein Spieltag vor Ende Platz 4 fixiert ist). Es wird meiner Meinung nach wieder viel davon abhängen, wie unsere Zentrale aussieht – mit Grgic bin ich guter Dinge, ohne ihn eher nicht so. Der spielt wirklich am bzw. überm Limit. Umso schöner wäre es wenn man ihn im letzten Spiel gegen Hartberg bereits in den Sommerurlaub schicken kann.“

FREDL TATAR: „Hoffentlich kommen paar Verletzte retour. Lang kommt nach Sperre retour. Cvetkovic sollte auch retour kommen laut dem Interview auf Sky. Jansson ist hoffentlich auch fit und dann hätten wir auch wieder Optionen.“

Gargamel_1899: „Durch den Sieg gegen die Dosen hat die Mannschaft sicher wieder Vertrauen getankt. Paar verletzte/gesperrte Spieler sollten auch wieder dabei sein. Denke ein Sieg ist absolut drinnen, wenn jeder nochmal alles reinhaut. Schenken tut einem Klagenfurt auch nichts, wie wir oft genug erfahren haben. Darum nochmal eine organisierte und ordentliche Leistung abrufen und dann fixieren wir den 4. bereits und fertig. Ich brauch keine Spannung mehr bis zum letzten Tag.“

Tobal12345: „Solang wir’s selber in der Hand haben, ist es mir recht egal wie die anderen spielen. Zwei Siege wären noch schön, dann könnt man von einer intensiven Saison mit halbwegs gutem Ende sprechen – in Anbetracht dessen, wo wir sportlich heuer schon waren.“

flonaldinho10: „Wunschaufstellung wie gegen Salzburg mit Cvetkovic anstatt Maxi Hofmann. Bin gespannt, wie Klagenfurt auftritt, wenn sie gegen uns mal grundsätzlich unter Druck sind, gewinnen zu müssen.“

stuessi: „Hoffe das in der Innenverteidigung Cvetkovic wieder dabei ist und, dass wir die Partie früh klar machen. Dann können am Schluss auch wieder die jungen (Vincze, Zivkovic und Dursun) wichtige Minuten sammeln. Im Idealfall ist die Saison für uns nach dem Sonntagspiel vorbei und Platz 4 fix.“

Schwemmlandla3: „Klagenfurt hilft definitiv nur ein Sieg und so müssen sie auch auftreten. Bin guter Dinge, dass wir das nutzen können. Vor allem weil wir mit Cvetkovic, Lang und Jansson doch wieder Qualität und Optionen dazubekommen. Jene von letzten Sonntag sind hoffentlich fit. Dann sieht das schon nicht so schlecht aus. Ich hoffe zudem, dass Schick wieder als Rechtsverteidiger beginnt und nicht Oswald.“

bw_sektionsbg: „Gewinnen und dann ein volles Haus gegen Hartberg und somit ein würdiger Abschied für Grüll und Leo. So wäre zumindest meine Wunschvorstellung und die Saison damit noch einigermaßen gerettet.“

