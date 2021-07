Rapid-Fans zum Auer-Transfer: „Da kann man nichts falsch machen“

Der SK Rapid gab am Wochenende den vierten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. U21-Nationalspieler Jonas Auer, der zuletzt an den tschechischen Zweitligisten Viktoria...

Der SK Rapid gab am Wochenende den vierten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. U21-Nationalspieler Jonas Auer, der zuletzt an den tschechischen Zweitligisten Viktoria Zizkov verliehen war, wechselt nach Hütteldorf und unterschrieb einen Vertrag bis 2023/24. Der 20-Jährige kann auf dem linken Flügel variabel eingesetzt werden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Verpflichtung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Green_White Anfield Devil: „Find ich super, taugt mir der Transfer.“

Fox Mulder: „Herzlich willkommen! Ich erwarte mir von einem 20-Jährigen keine Wunderdinge, hoffe aber, dass er ein Upgrade gegenüber unseren Amas ist. Dort kommt auf den Außen leider nicht viel nach.“

LaDainian: „Willkommen in der Rapid Familie! Hau dich rein wie dein Namensvetter, flank wie Drazan, tänzel wie Bolingoli und lauf wie Ümit.“

schleicha: „Ein Transfer, der mir gefällt in der Theorie. Wie es dann ausschaut bei Rapid werden wir eh erst sehen in ein paar Monaten beziehungsweise Jahren. Potenzial hat er aber allemal. Kenne ihn jetzt nur von den U-Nationalteams und da sind seine besten Eigenschaften (Dauerläufer, Flanken) durchaus etwas, was uns weiterhelfen kann. Und auch in Hinblick auf die Zukunft sind solche Linksverteidiger international sehr gefragt. Man stelle sich vor, Ullmann könnte gut flanken bzw. hätte einen besseren Abschluss – dann wäre deutlich mehr drin als Bielefeld. Bin gespannt wie groß der Unterschied zwischen Auer/Ullmann sein wird – sowohl offensiv als auch defensiv. Da war Ullmann nämlich schon sehr stabil und konstant.“

Schwemmlandla3: „Definitiv nichts, wo man etwas falsch machen kann. Guter Transfer! Herzlich willkommen!“

Wienerfußballfan: „Mir gefällt der Transfer auch sehr, ich hoffe er schafft es bei uns. Wenn es nicht ganz reicht, wird die Admira noch immer warten.“

Lucifer: „Ein weiterer junger U-Nationalspieler der auf den ersten Blick ziemlich robust wirkt. Habe so gut wie gar nichts über ihn gehört oder gelesen bis auf die U-21 Partien. Auch dessen Wahl des Ausbildungsweges ist eine interessante, step by step a la Ullmann gefällt mir weit mehr als so manch protegiertes Talent. Könnte ein wichtiger Teil seiner persönlichen Entwicklung gewesen sein. Auf dass du uns Freude bereitest und dich die Rapid-Welt nicht überfordert.“

Silva: „Herzlich Willkommen. Freut mich sehr, dass der Wechsel zustande kommt, bevor Ullmann möglicherweise weg ist. Ich glaube, anhand der wenigen U21-Spiele, dass man hier einen guten Spieler für die linke Außenbahn bekommen hat. Hoffentlich schafft er den Schritt zu Rapid.“

wurb: „Herzlich willkommen, kenne ihn nur seitdem er Thema bei uns ist hoffentlich haben wir hier einen sehr guten Spieler bekommen, man wird ihm aber Zeit geben müssen.“

Boidi: „Willkommen beim geilsten Verein! Bin schon gespannt auf ihn, als alleiniger Ulmann-Ersatz bin ich skeptisch aber vielleicht belehrt er mich eines Besseren. Generell ist die Transferzeit im Moment sehr stark von Zoki, das hat alles Hand und Fuß, auch wenn klarerweise noch Abgänge kommen werden. Auch schön zu sehen, dass wir doch wen holen können bevor wer geht.“

RapidWien07: „Die linke Außenbahn im 3-5-2 wird ihm sicher gefallen. Für die Viererkette braucht es wohl noch ein wenig Feinschliff.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zu dem Transfer von Jonas Auer zum SK Rapid Wien.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!