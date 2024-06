Rapid-Fans zum Bolla-Transfer: „Nicht geglaubt, dass wir so einen Spieler kriegen“

Der Kader des SK Rapid für die neue Saison nimmt – überraschend schnell – Formen an. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian...

Der Kader des SK Rapid für die neue Saison nimmt – überraschend schnell – Formen an. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, zur Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers Bendegúz Bolla eingeholt.

gw1100: „Wow, der Transfer ist echt eine Ansage, Hut ab, Mecki.“

Lucifer: „In unserer Situation einen Teamspieler verpflichten zu können und das ablösefrei ist respektabel.“

bashtart: „Super! Aus meiner Sicht ein ganz starker Transfer! In Katzer we trust!“

Mecki: „Von der Vita ist das schon ein sehr starker Transfer, vor allem dass man ihn noch vor der EM fixieren kann ist großartig.“

Phil96: „Dürfte insgesamt eher ein offensiv ausgerichteter Außenverteidiger/Schienenspieler sein, deutet für mich sehr stark darauf hin, dass die Dreierkette ein großer Teil des Plans nächstes Jahr sein wird.“

LiamG: „Die Transfers bisher lesen sich durchaus fein. Ich bin mal vorsichtig optimistisch.“

Silva: „Ich finde es überraschend, dass die Wolves so einen Spieler ablösefrei ziehen lassen. EM-Teilnehmer, letztes Jahr Stammspieler beim Dritten der Schweizer Liga. Aber das soll nicht unser Problem sein.“

MarkoBB8: „Ablösefrei trotz 2 Jahren Restvertrag, na bumm, das ist wirklich eine Ansage, weiß nicht ob Katzer dafür eine Niere hergeben musste, falls aber noch eine benötigt wird, ich gebe eine ab. Wird bei der EURO natürlich genau beobachtet, der Bolla.“

Mici: „Finde es super das solche Spieler zu uns kommen. Gestern habe ich das noch für unrealistisch gehalten. Aber es zeigt einmal mehr was geht wenn die richtigen Leute in Ruhe arbeiten können.“

Homegrower: „Spannender Spieler, Zeitpunkt und wenn wirklich ablösefrei auch sehr interessant.“

Boidi: „Einen EM-Starter und Stammspieler in der Schweizer Liga ablösefrei zu holen, liest sich schon sehr sehr gut. Auch dass wir ein Gehalt bieten können, das jemand, der einen Premier-League-Vertrag hatte, bei uns unterschreibt, überrascht etwas. Kenne Bolla, wie wohl viele hier, nicht aber die Vita liest sich nach einer Verstärkung. Sieht allerdings immer mehr nach einem System mit einer Dreierkette aus.“

Batigol_7: „Puh, das ist ein starker Move von Katzer. Vor allem den vor der EM zu bekommen… man stelle sich nur vor, der netzt gegen die Deutschen. Das macht Hoffnung, dass wir uns wirklich wieder nach oben orientieren können und nicht um den Strich kämpfen müssen. Dafür benötigt es zwar noch andere Verstärkungen, aber mit den bisherigen Verpflichtungen sieht das schon ganz gut aus.“

irgendeiner: „Schaut auf den ersten Blick recht gut aus. Guter Transfer, vor allem mit den Voraussetzungen. Und mir fällt ein Stein von Herzen, dass ich Kasanwirjo nicht mehr sehen muss. Ich hoffe, Bolla ist da viel stabiler.“

Westsider: „Das ist am Papier ein absoluter Hammertransfer, den ich eigentlich für unrealistisch gehalten habe. Was mir auch sehr gut gefällt (allgemein heuer). Erstens sind wir sehr zeitig dran bei den Abschlüssen und zweitens werden intern Nägel mit Köpfen gemacht und es leaked erst was kurz vor der Verkündung. Eigentlich war ich froh, dass die Saison vorbei ist, jetzt bin ich schon wieder spitz auf die neue. Das nennt man wohl Rapid-Schizophrenie…“

Hiasl99: „Bin gespannt auf ihn! Riecht schon verdächtig nach einer Dreierkette ehrlicherweise…“

schleicha: „Also ich glaube, dass das schon gut funktionieren kann mit Bolla und Auer (bzw. Böckle). Meine größte Befürchtung ist nicht, dass das theoretisch komplett falsch ist, sondern wir in der Praxis wie bei Feldhofer einen Kader haben der „alles“ spielen kann (aber mit deutlich mehr Qualität natürlich), aber nichts wirklich gut. Ich hoffe einfach man will nicht zu viel auf einmal und x Systeme gleichzeitig „können“. Wenn man sich intern einig ist und ab Tag 1 ein System forciert, dann wird das schon klappen bei der bis jetzt geholten Qualität. Wir haben Raux Yao als Ligue1/Bundesliga Kandidat, Schaub als x-facher Teamspieler für Österreich, Bolla als mehrfacher ungarischer Teamspieler und dazu noch unsere Stützen aus dem letzten Jahr mit Seidl, Hedl, Cvetkovic. Also am Papier las sich unser Kader schon mal deutlich schlechter. Wenn wir im Mittelfeld statt Kerschbaum echt noch jemanden mit ein wenig mehr Esprit holen, dann klingt das schon sehr gut.“

Tribal: „Heftiger Transfer, normalerweise ist der eine Kategorie zu hoch für uns im Vergleich zu unseren sonstigen Einkäufen.“

Woody: „Für unsere Verhältnisse echt ein Top Transfer. Meine ungarischen Freunde schwärmen in höchsten Tönen von ihm!“

Chaostheorie: „Mir gefällt sein Karriere- und Spielerprofil wirklich ausgezeichnet. Hab ein sehr gutes Gefühl, tolle Arbeit von Katzer.“

pironi: „Der Transfer kommt überraschend aus mehrerer Hinsicht. Einerseits aufgrund des Vertrags bei den Wanderers, wo er sicher sehr gut verdient hat, dann vor der EM, bei der er wohl spielen wird und obendrein ablösefrei. Im Grunde kann uns nichts besseres passieren.“

Fußball_liebhaber: „Der Spieler scheint sehr vielversprechend zu sein, bin gespannt ob er defensiv auch ähnlich stark ist wie in der Offensive. Nachdem man aber schon das Gefühl hat, dass die Transfers alle recht überlegt wirken, habe ich daran eigentlich nicht so große Zweifel. Um ehrlich zu sein, hoffe ich jetzt, dass Ungarn auf keinen Fall weiterkommt bei der EM, der soll so früh wie möglich die Vorbereitung bei uns mitmachen.“

Volbeat: „Wenn Ungarn bei der EURO sehr weit kommt, wird er wahrscheinlich in der EL-Quali Runde 2 fehlen. Das ist die einzige Sache, wo ich ein Problem sehe.“

Green_White Anfield Devil: „Ich habe ein recht gutes Gefühl bei ihm! Auch die ungarischen Bekannten gratulieren uns zum Transfer.“

SCR-1899: „Schon ein feiner Kicker, der kann uns sehr weiterhelfen. Für mich noch immer unglaublich dass wir den ablösefrei und vor der EM bekommen haben.“

eeelias: „Nachdem er scheinbar sehr gut mit Szoboszlai und Sallai kombiniert, nehme ich an, dass er bei der EM ordentlich Spielzeit bekommen wird. Birgt natürlich ein gewisses Verletzungsrisiko, aber wenn ein Rapid-Spieler die Chance bekommt sich auf so einer Bühne zu beweisen, dann ist das für mich jedenfalls ein Grund zur Freude.“

