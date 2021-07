Rapid-Fans zum Demir-Deal: „Zoki hatte nicht viele Optionen“

Der SK Rapid verkündete gestern einen interessanten und etwas ungewöhnlichen Deal. Yusuf Demir verlängert seinen Vertrag in Hütteldorf um ein Jahr und wird an...

Der SK Rapid verkündete gestern einen interessanten und etwas ungewöhnlichen Deal. Yusuf Demir verlängert seinen Vertrag in Hütteldorf um ein Jahr und wird an den FC Barcelona verliehen. Die Katalanen zahlen laut Medienberichten eine Leihgebühr von 500.000 € und verpflichten sich zu einem Kauf, wenn das junge Talent eine gewissen Anzahl an Spielen absolviert. Die Ablöse soll in diesem Fall zehn Millionen Euro betragen. Rapid-Sportchef Zoki Barisic hatte kaum eine andere Möglichkeit, da Demir unbedingt zum FC Barcelona wollte und andere Transfers ablehnte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Geschäft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Irgendeiner: „Besonders glücklich macht mich das auf den ersten Blick mal nicht. Ich vermute, es ist einfach so, wie es Barisic durchblicken lässt: Entweder er geht jetzt mit relativ geringer Leihgebühr und wechselt nächstes Jahr, oder er kommt wieder zurück und wir haben mehr Möglichkeiten. Demir wollte halt nur zu Barca, wenn andere Angebote da waren und er abgelehnt hat, was soll denn Barisic machen? Ein Jahr bei uns schlechte Laune versprühen lassen, den nachkommenden Talenten zeigen, dass man ihnen im Fall des Falls wenig entgegenkommt und im nächsten Jahr kriegen wir nichts?“

McKenzie1983: „Finde den Deal interessant. Jedenfalls bin ich mal happy, dass er nicht ablösefrei oder „unter Wert“ geht. Dass wir da wohl noch ein Jahr warten müssen bis/ob er genommen wird ist halt blöd. Lieber wären mir auch zehn Millionen jetzt und Leihe ein Jahr zu uns gewesen, aber der Wunsch von Demir war wohl größer und man hat versucht eine Lösung für alle zu finden. Okay, soll sein. Hoffen wir er packt es dort und löst Messi dieses oder nächstes Jahr ab. Positiv: Die Katze ist aus dem Sack, die Reputation für Rapid ist TOP, Demir geht zumindest 2022 nicht ablösefrei. Negativ: Alle Trümpfe liegen bei Barca und wir bekommen in der aktuell angespannten Lage nur Peanuts.“

SandkastenRambo: „Was sollte Zoki anders machen. Demir ist keine Kuh die man einfach überall hinverkaufen kann wo man will. Er will zu Barca und wäre dann halt nächste Saison ablösefrei gegangen. Jetzt hat er verlängert und hat die Chance sich zu präsentieren. Im besten Fall bekommen wir dann 10 Millionen oder einen Demir mit einem Jahr Restvertrag und können ihn verkaufen oder nochmals verlängern.“

Smokey39: „Also ich lese da raus, dass wir die Wünsche unserer Jungen respektieren, das kann nur gut sein für die nächsten Verlängerungen von Talenten. So gehört sich das. Zumindest wir haben noch sowas wie Anstand ist in der heutigen Zeit doch was Gutes. Geld ist nicht alles.“

Sektion LE: „Sehr überraschender Deal, da eine Verlängerung ausgeschlossen wurde und man im best case davon ausging er wechselt und wird an uns zurück verliehen. Finde diese Variante interessanter (ohne Details zu kennen) als er wechselt nächstes Jahr ablösefrei oder heuer bzw. im Winter um ein Butterbrot. Möge er dort einschlagen und die Kaufoption achtstellig sein.“

schleicha: „Für mich wurde Rapid da einfach eiskalt abgezogen. Demir und seine Berater haben das was sie wollten. Ihren Spieler bei Barcelona (B). Kann mir keiner erzählen, dass wir ihm sonst den Zehner geben, wenn wir diesen Deal wollten. Es gibt nur einen Verlier in dem Deal, und das ist der SK Rapid.“

18Junior99: „Der Deal ist immer noch besser als einen unmotivierten Demir zu haben und ihn dann ablösefrei gehen zu lassen. Wenn sein Traumverein ruft wird es schwer ihn zu halten, das war klar. Anderseits – spielt er sich dort in die Auslage ziehen sie die Option und wir bekommen die zehn Millionen.“

Steffo: „Bin nicht glücklich mit dieser Konstellation, da ich gehofft habe, dass wir ihn gleich für idealer Weise mindestens acht Millionen verkaufen können und damit ein wenig Handlungsspielraum haben. Dass er seinen Vertrag einfach so verlängert hielt ich für ausgeschlossen. Warum sollte er das machen, wenn er ansonsten nächstes Jahr ablösefrei wäre. Denke man liest es aus dem Presse-Statement heraus, dass Zoki wahrscheinlich keine andere Wahl hatte. Ich spekuliere mal, dass Demir nirgendwo anders hinwollte und seinen Vertrag nicht verlängert hätte. Was machst dann als Sportdirektor? Das schlimmste wäre gewesen, wenn er einfach noch ein Jahr bei uns gespielt hätte und dann ablösefrei weg wäre. So haben wir uns eine Galgenfrist erwurschtelt. Kann er dort überzeugen werden wir viel Kohle sehen, wenn er nicht viel spielt, wovon ich stark ausgehe, kommt er nach einem Jahr zurück und wird dann eher auch anderen Verkaufsmöglichkeiten zustimmen. Wenn er sich nicht schwer verletzt, wird er zumindest nicht schwächer nach Wien zurückkommen denke ich. Aufgrund des bald auflaufenden Vertrags waren wir wohl in einer schwachen Verhandlungsposition und diese Konstellation war das geringere Übel. Der Supergau wäre gewesen, wenn wir gar nichts für ihn bekommen würden, auch wenn ich ihn natürlich gerne paar Mal spielen gesehen hätte im Weststadion. Das wusste auch der FC Barcelona, der nichts ausgeben darf in dieser Transferperiode, weil sie Messi verlängern wollen und strenge Auflagen einhalten müssen. Demir wird man auch nur schwer vorwerfen können, dass er nicht zu einem Verein wie zb, Dortmund oder was weiß ich was wechseln wollte. Es ist sein Leben und er bricht ja nicht den Vertrag. Ist ein bissi Scheiße für uns, aber ist halt so.“

Starostyak: „Nicht gut für den Klub, insbesondere, dass wir offenbar lukrative Angebote ablehnen mussten, weil Yussi unbedingt zum finanziell völlig kaputten FC Barcelona wechseln will. Aber gut, so funktioniert die Fußballwelt nun mal, und ich hoffe, dass wir, so Barca nächstes Jahr nicht komplett hinüber ist finanziell, 2022 eine angemessene Ablöse sehen. Sonst halt von einem anderen Klub.“

Lagonikakis11: „Wenn alles gut läuft bringt uns der Deal 10,5 Mille. Wenn es für Yussi nicht so gut läuft bekommen wir einen 19-jährigen Spieler der ein Jahr die größte Luft, die man im Fußball schnuppern kann, geschnuppert hat zurück. Also, hört sich alles nicht so schlimm an.“

fang0: „Ich find’s geil, dass wir einen Spieler direkt zum FC Barcelona transferieren. 500.000 Leihgebühr, zehn Millionen Ablöse im besten Fall, im schlechtesten Fall kommt er halt wieder und ist noch immer blutjung und motiviert. Schwer verletzen kann er sich da wie dort, man muss nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. Ich wünsch ihm alles Gute und drück ihm die Daumen, dass er ein ganz Großer bei Barca wird.“

sulza: „Ich denke, man hätte da schon einen anderen Deal aushandeln können. Sicher mit Ratenzahlungen, eventuell auch erfolgsabhängig etc. Mit Demirs Verkauf hätte man Rapid finanzielle Position schlagartig verbessern können. Dann wäre man nun in der Lage, unterschriftsreife Vertragsverlängerungsangebote für diverse Stammspieler vorzulegen. So läuft man weiterhin Gefahr, nächsten Sommer gute Spieler ablösefrei zu verlieren. Das könnte heuer die – an Opportunitätskosten gemessen – teuerste Transferphase der Vereinsgeschichte werden. Ein bisschen erinnert das an die Austria & Wohlfahrt, die ihre Spieler auch nie zu Geld machen konnten.“

weizi72: „Ich verstehe die Aufregung nicht. Bin total stolz, dass ein Spieler, der von uns ausgebildet wurde, zum FC Barcelona wechselt und wenn er sich durchsetzt, haben wir nächstes Jahr zehn Millionen mehr am Konto und wenn nicht, bleibt er bei uns oder wird um eine ähnliche Summe verkauft. Alles Gute Yusi und mach uns stolz!“

revo: „Bitte, ein Spieler wechselt zu einem der allergrößten Vereine Europas, erfüllt sich seinen Jugendtraum, den er immer schon hatte und auf den er sich fokussierte. Er wechselt DIREKT von RAPID zu BARCELONA. Nicht erst nach Deutschland oder in die Niederlande, sondern VON Rapid ZUM FC Barcelona. Wann gab’s das bitte in den letzten Jahrzehnten? Wie oft glaubt ihr, dass dies in den nächsten 20 Jahren passieren wird? Das ist der größte Rapid-Transfer seit Ewigkeiten oder seit immer und hier ist eine Stimmung als ob die Bank Austria die Rettung des Vereins verweigert hätte. Barcelona hat zurzeit nur ein paar Spieler zur Verfügung, die meisten sind noch auf Urlaub nach der EURO oder spielen selbst noch ein Turnier, heute Nacht Messi und Agüero mit Argentinien gegen Brasilien im Finale der Copa América. Dementsprechend kann er die ganze Vorbereitung mitmachen bei der Ersten und deshalb war auch eine Leihe nach CL-Qualifikation keine Option für Demir, absolut verständlich. Natürlich muss er von Tag 1 an da sein um seine Chance nutzen zu können und sich zu beweisen. Habt ihr von Demir erwartet, dass er sich nicht voll reinhauen wird?…Ich hab die Meldung gestern gelesen und dachte mir nur „Wow! Wirklich Barcelona!“ Und dabei bleibe ich auch! WOW, BARCELONA! Dort spielte der größte Spieler dieses Jahrhunderts und wenn alles klappt, dann spielt er doch auch weiterhin noch während Demirs Leihjahr.“

