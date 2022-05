Rapid-Fans zum Stojkovic-Abgang: „Schade, dass es so endet“

Der SK Rapid und Filip Stojkovic gehen getrennte Wege. Der Rechtsverteidiger soll sich laut KURIER-Informationen schon vor längerer Zeit für den LASK entschieden haben,...

Der SK Rapid und Filip Stojkovic gehen getrennte Wege. Der Rechtsverteidiger soll sich laut KURIER-Informationen schon vor längerer Zeit für den LASK entschieden haben, feilschte danach aber dennoch mit dem SK Rapid um ein höheres Vertragsangebot. Zoran Barisic wird den Routinier demnach ersetzen müssen und hat dabei schon einen Legionär im Auge. Wir wollen uns ansehen was die Fans dazu sagen, dass Stojkovic den Klub verlässt. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

FloRyan: „Schade, aber gut wie Zoki vorgeht. Stojkovic hat gerade heuer sehr stark abgebaut und ist bei weitem nicht unersetzlich. Auch als Leader hat er leider versagt, durch viele unnötige Aktionen, die Rapid nicht geholfen haben.“

Boidi: „Hat mit seiner Mentalität und seinen Mätzchen sicher auf dem Platz (bis aufs Frühjahr) eine wichtige Rolle gespielt für eine sonst zu „brave“ Mannschaft. Alles Gute für die Zukunft (ich hoffe es wird nicht der LASK)“

McKenzie1983: „Reisende soll man nicht aufhalten und auf Zeit spielen können wir uns aktuell nicht leisten. Alles Gute. Bleibt für mich trotz allem eine Randerscheinung in der Geschichte Rapids.“

bfmv19: „Soll so sein, der Spieler entscheidet letzten Endes und wenn er nicht bleiben will ist es halt so. War auf jeden Fall ein Spieler der Charakter hatte, aber abgebaut hat er trotzdem vor allem diese Saison.“

grubi87: „Schade, seine Routine war wichtig. Aber langsam auffallend, dass wir doch ein Charakter-Problem zu haben scheinen. Klingt wie der Nächste, der einfach keinen Bock mehr hat diese Saison unser Trikot zu tragen.“

nopowertothebauer: „Der Stojko von letzter Saison/Herbst wird sicher fehlen, der aus dem Frühling nicht. Viel Glück und viel Spaß noch!“

Stanley-Stiff: „Persönlich finde ich das sehr schade, ich mochte den ausgekochten ´Žule´ extrem gern in unserem Dress. Ein Spieler den man im eigenen Verein liebt und beim Gegner hasst. Wenn der Spieler aber offensichtlich für den, voraussichtlich, letzten fetten Vertrag seiner Karriere nicht mit dem zufrieden ist, was wir bieten können, ist es eben so und besser man trennt sich. Danke für die offene Kommunikation an die sportliche Leitung und vielen Dank an Filip für den Einsatz für unsere Farben. Es hat oft sehr viel Spaß und Freude gemacht, dir zu zusehen. Demnach alles Gute für den restlichen Karriereverlauf! Mach´s gut, Brate!“

Ernesto: „Sehr schade, meiner Meinung nach war man wieder zu spät dran. Das Angebot hätte letzte Saison erfolgen müssen. Im Jahr des auslaufenden Vertrags muss man in der Regel viel mehr bieten um den Spieler nochmal zu überzeugen, einfach weil sich neue Optionen auftun. Diese vielen ablösefreien Abgänge unter Barisic finde ich persönlich nicht prickelnd.“

Woody: „Keine Ahnung, woran es da gescheitert ist. Aber manchmal passt es einfach nicht für beide Seiten. Dennoch ein extrem harter Abgang. In unserer Mannschaft fehlen ohnedies die Schlitzohrigkeit, Routine, Aggressivität am Platz… All das hat Stojkovic für mich verkörpert. Wie will man einen Spieler aber auch Typen wie Stojkovic mit unseren finanziellen Mitteln jemals nur annähernd ersetzen können? Bin extrem enttäuscht, weil grad seine Tugenden uns in den letzten Spielen gefehlt haben wie ein Bissen Brot. Erst Schwab dann Ljubicic und Kara, jetzt Stojkovic. Irgendwie kommen uns grad jene Spieler abhanden, denen man sowas wie Leader-Qualitäten zusprechen würde.“

Silva: „Auf Wiedersehen. Hätte ich gerne weiterhin im Dress gesehen, aber kein Spieler, wegen dem man die Hosen runterlassen müsste. Dass er seine bald ehemaligen Teamkollegen am Ende der Saison hängen lässt, spricht auch nicht dafür, dass er tatsächlich der Leader ist, den eine Mannschaft braucht.“

katnikpauer: „Bleibt mir als robuster Verteidiger in Erinnerung, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben schon bessere und schlechtere gehabt, als Legionär war´s auf die Dauer gesehen aber fast zu wenig.“

