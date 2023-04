Rapid-Fans zur Austria-Lizenz: „Jeder Pimperlverein kriegt das hin…“

Auch unter den Rapid-Fans war die erstinstanzlich verweigerte Lizenz für die Wiener Austria natürlich ein großes Gesprächsthema. Wir haben die Meinungen und Reaktionen der...

Auch unter den Rapid-Fans war die erstinstanzlich verweigerte Lizenz für die Wiener Austria natürlich ein großes Gesprächsthema. Wir haben die Meinungen und Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Woody: „Frag mich, ob die Situation ähnlich ist wie in den Vorjahren, als die Austria oder auch andere Vereine, noch entsprechend nachbessern konnten und zu späterem Zeitpunkt die Lizenz erhalten haben. Irgendwie hab ich aber den Eindruck, dieses Mal ist es nicht so leicht… Bei aller Rivalität hoffe ich, dass sie die Kurve nochmal kratzen! Gern auch wieder mit 3 Punkten Abzug.“

Lucifer: „Oha, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, es gibt anscheinend doch noch Rückgrat in der Bundesliga.“

gloggi99: „Die bekommen fix im nächsten Anlauf die Lizenz. Die Frage mit oder ohne Punkteabzug. Auflagen sind eh fix.“

schleicha: „Die Austria braucht meiner Meinung nach einfach trotzdem einen Neustart – die haben eh genug Leute mit Geld in der Hinterhand. Dann dauert es 3-4 Jahre und sie sind wieder oben. Dieses Herumwurschteln ist meiner Meinung nach langfristig nicht zu bewerkstelligen. Vor allem im Angesicht der strenger werdenden Kriterien. Vermutlich wäre es schon unter Corona besser gewesen den Strich zu ziehen – dann wären sie möglicherweise auch schon wieder oben, mit realistischen Möglichkeiten sich wieder was aufzubauen.“

LiamG: „Jetzt mal jegliche Schadenfreude beiseite. Nüchtern betrachtet ist das ein Wahnsinn was bei der Austria passiert. Da wird der halbe Verein verkauft, werden noch ein paar Millionen von den Investoren nachgeschossen, Kredite gestundet und am Ende werden die Schulden mehr und es reicht wieder nicht für die Lizenz im ersten Anlauf. Was treiben die Verantwortlichen dort bitte?“

Phil96: „Umso wichtiger, dass wir am Sonntag endlich den Derby-Heimsieg im neuen Stadion holen, bevor die für die nächsten Jahre im Unterhaus verschwinden!“

Silva: „Ich muss sagen, dass es mir nicht so egal ist, wie wenn Hartberg die Lizenz nicht erhalten würde. Aber es ist mir wirklich egal, ob diese Austria am Ende überlebt oder nicht. Wenn sie es schaffen, dann bleiben wenigstens ein Verein in der Liga, der Emotionen wecken kann und kein austauschbarer Dorfverein ist. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist das aber sicher kein großer Beinbruch für uns und ein Verein, der seit Jahren über seinen Möglichkeiten lebt, kann uns und anderen Vereinen nicht mehr EC-Plätze wegnehmen.“

derfalke35: „Nicht, dass ich die Austria grundsätzlich nicht in unserer Liga haben möchte, ein Derby ist schon was Besonderes, aber nicht unter solchen Umständen, das ist ein Hohn für jeden Verein der brav wirtschaftet und einer von diesen Vereinen muss heuer wieder absteigen, that´s all.“

gw1100: „Jeder Pimperlverein macht seine Hausaufgaben, jeder Pimperlverein investiert ins Stadionumfeld und behält die Finanzen im Blick, jeder Pimperlverein wirtschaftet halbwegs ordentlich, dann darf ich mich nicht wundern wenn ich als große Austria einer der wenigen im Land bin, die das nicht können und mir dann auch noch genau auf die Finger geschaut wird.“

LiamG: „Zusammengefasst kann man sagen die Austria lebt nur noch dank ein paar Investoren (denen der halbe Verein gehört), zwielichtigen Geldgebern, Stundungen bzw. Geduld von Geldgebern und weil man ja angeblich so wertvoll für die Liga wäre. Wenn’s von der Liga leicht auf die Finger gibt, liegt’s nur daran, dass alle gegen einen sind. Und wenn man nicht versteht, warum man die Lizenz nicht bekommt, droht man mit einer Klage. Wurde Insignia usw. bereits geklagt? Oder hat man hier ohnehin wieder gelogen und kann deshalb nicht klagen. Wird Zeit für einen Neuanfang liebe Austria. Besser wird’s nicht mehr. Das müsstet ihr doch langsam mitbekommen.“

Westsider: „Ich verstehe die Austria-Fans, bei denen das Zittern um ihren Verein, gerade alle Sicherungen durchbrennen lässt. Nüchtern betrachtet dürft ich euch aber bei den Heisln bedanken, welche die letzten Jahre euren Verein geführt haben und euch nicht darüber aufregen, dass die Bundesliga euch, bei eurer miesen finanziellen Situation, die Lizenz verwehrt. Wir haben unsere Schuld, zu den damaligen Rahmenbedingungen verbüßt und ein sauberes Konkursverfahren mit (ich glaube) 30 oder 40% Tilgung durchgezogen. Haben wir aus heutiger Sicht Schwein gehabt, dass es kein Lizenzverfahren gegeben hat? Ja und das bestreitet hier sicher auch niemand, aber man kann unseren Konkurs jetzt nicht als Beispiel nehmen, warum die Austria mit ihrer Misswirtschaft „davon kommen“ soll.“

Zidane85: „Man wird die Austria nicht untergehen lassen. Es wird einen Klaps auf die Finger geben und das war’s. Dafür ist die Austria der Bundesliga zu wichtig. Uns würden sie auch nicht runterschicken. Und was man gerne vergisst ist, dass wir in Österreich sind. Da gehört Bescheißen zum guten Ton und ist eh nicht schlimm.“

Boidi: „Glaubt ja keiner, dass die Austria die Lizenz in der zweiten Instanz nicht erhält. Da war in den letzten Jahren soviel (Insignia, komische Bankgarantie, Sponsor denn es eigentlich nicht gibt, Gazprom etc.) und dennoch haben sie sie jedes Mal erhalten.“

Schwemmlandla3: „Kabarett vom Feinsten, jetzt erklärt der Bundesliga-Vorstand schon im laufenden Lizenzierungsverfahren, dass die dort eh besser dastehen als früher. Kannst echt nicht erfinden. Warum sagt er nicht gleich „wir überlegen nur noch welches Mascherl wir ihnen auf das erneute Lizenz-Geschenk draufgeben“.“

TheReaper: „Der Senat 5 versagt die Lizenz aus finanziellen Gründen, die Austria spricht davon, dass eine Zusage des Kooperationspartners (anscheinend Harreither) der Grund war, welche nicht als Vertrag ausgestaltet war, da hat auch vorher keiner dran gedacht, vor der Lizenzabgabe fehlten aufeinmal 1,5 Millionen, der Ebenbauer spricht von einer Kurve die nach oben zeigt, das ganze vor einem Schuldenberg von dem demnächst olympisch skigesprungen wird. Das liest sich wie so eine österreich Produktion mit Ostrowski und Neuhauser in den Hauptrollen.“

AC58: „Dass dieses Lizenzierungsverfahren zahnlos ist, wissen wir, seit es dieses gibt. Es prüft nach wie vor nicht die Höhe der Schulden und ihre mögliche Tilgung (im Sinne von ECHTEM Financial Fairplay) sondern nur, ob irgendwer dafür gerade steht, falls es doch nicht klappt. Das ist weder nachhaltig noch vertrauenswürdig. Es fördert „Commerzialbank-Modelle“.“

Lucifer: „Hat sie der Krisch noch alle beisammen, ich mein wie kann der noch von Reputation sprechen bei Verbindlichkeiten von € 64,4 Mio., wie kann sich der überhaupt noch in den Spiegel sehen mit so einer unqualifizierten Meldung?“

bronaldo: „Gegen einen 10Mio Sponsor, der plötzlich nicht zahlen will, wollten sie nicht rechtlich vorgehen, da es ihrer Reputation gegenüber Sponsoren schaden könnte. Aber gegen die Bundesliga, die seit Jahren sämtliche Augen zudrückt, wollen sie jetzt alle rechtlichen Schritte prüfen?“

