Rapid-Fans zur Schmid-Entlassung: „Unfassbar deppert“

Die Entlassung von Manfred Schmid als Trainer der Wiener Austria schlägt hohe Wellen. Wir haben uns auch im anderen Wiener Lager umgehört und im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum die Meinungen der Rapid-Fans eingeholt.

Bronze5: „Manchmal frag ich mich wirklich, ob die Investoren die Austria als Satire-Projekt gekauft haben.“

Totaalvoetbal: „Der Austria ist wirklich nicht mehr zu helfen… Den einzigen Fähigen im Verein zu entfernen…“

Silva: „Unglaublich. Da hast einen Trainer, der einem sicher nicht überragenden Kader ein doch halbwegs funktionierendes System einhauchen konnte, der es geschafft einige junge Spieler in die Bundesliga zu integrieren und besser zu machen und der zumindest von außen gesehen trotz aller Probleme mitgeholfen hat eine gewisse Ruhe und Zuversicht ins Umfeld zu bringen. Und dann haust ihn raus, obwohl er ohne die Fehler der wirtschaftlichen Verantwortlichen auf bestem Wege ins OPO wäre.“

SuiCune: „Jetzt kann Werner seinen Habschi installieren, noch ein paar seiner Spieler einkaufen und zurückbleiben wird ein großer Scherbenhaufen. Da kommt auch kein Funke Schadenfreude dabei auf, das ist sportlich gesehen einfach traurig.“

Phil96: „Sensationell depperte Entscheidung der Violetten, aber kann uns nur recht sein, wenn der letzte stabilisierende Faktor in dem Sauhaufen auch noch weg ist.“

schleicha: „Diese Entscheidung könnte der Stoß in die Bedeutungslosigkeit sein. Denn man verliert viel mehr als nur den Trainer. Man verliert DIE Identifikationsfigur. Sprich auch abseits des Platzes wird man das bemerken.“

dingo: „Als ob man dort nicht bereits genug Probleme hätte, schafft man sich mutwillig neue…“

Grüner-Wiener: „Wie dumm ist die Austria Führung? Ja, die Cup-Blamage und die EC-Saison war peinlich, aber Schmid hat aus diesem Kader noch das Meiste rausgeholt. Und, so ehrlich muss man sein, er war sehr sympathisch.“

TomTom90: „Absolut, ein echter Sir. Nie mit irgendwelchen depperten Aussagen aufgefallen, nie irgendwas blödes Richtung Hütteldorf oder zur Konkurrenz gesagt. Eigentlich wie ein Barisic bei uns. Aber für ihn eh das beste, wenn er seine Ruhe vor diesen Idioten hat.“

LaDainian: „Ja bei der Austria sind wahre Künstler am Werk. Sperrt’s den Verein einfach zu. Vermutlich die dümmste Entscheidung der letzten Jahre. Dachte nicht, dass die wirklich so dumm sind und Schmid stanzen, uns soll es recht sein.“

patierich: „Ich hab mich im Herbst oft gefragt wie deppert man sein kann. Hauptsächlich aufgrund des eigenen Vereins. Aber das geht anscheinend noch depperter. Chapeau!“

bianco verde: „Ich find das leiwand. Echt ur leiwand. Jedes Jahr einen Schritt weiter Richtung Abgrund, auch wenn Bundesliga und Banken sie aufhalten wollen, sie lassen sich nicht beirren.“

Tomy14: „Erinnert ein bisschen an unseren Zoki Rauswurf und Büskens Bestellung, nur dass wir damals nicht mit einem Fuß im Konkurs standen.“

LiamG: „Mein Mitleid mit den Veilchen hält sich mittlerweile schwer in Grenzen. Seit Jahren einen auf „Klasse“ machen, während man davon nichts sieht – in jeglicher Hinsicht. Seit Jahren keinen Sieg im Europacup. In der Liga irgendwo mitgrundeln. Die einzig positiven Schlagzeilen was Finanzen betrifft, sind undurchsichtige Geschäfte, Zuwendungen von „Freunden“, Vorgriffe und wenn der halbe Verein verkauft wird. Jedes Jahr gibt es Ausreden, die jeden anderen Verein genauso betreffen. Jedes mal hört man, dass es ab jetzt wirklich geil wird, aber Ende kommt das böse erwachen. Jedes Mal die Goschn offen, und jedes Mal fällt man schnell auf ebendiese. Immer wieder.“

Gunner: „Das schöne aus meiner Sicht ist ja, dass diese Aktion zeigt, dass der Verein endgültig vollkommen zerrissen sein muss und man sich durch diesen Notverkauf an den Billigsdorfer-Investor wie erwartet komplett zum Spielball des Jürgen W. gemacht hat. Dadurch hat man offensichtlich das letzte bisschen Identität verscherbelt und jedes Gespür für den Verein gleich dazu. Der Schmid-Abgang wird sportlich schon zu verschmerzen sein, so ein Zauberer war der auch wieder nicht, wie die Ergebnisse diese Saison zeigen. Aber er war einer der Hauptgründe dafür, dass dort trotz, oder sogar gerade wegen, deren existenzbedrohender Lage eine für violette Verhältnisse sehr beachtliche, positive Aufbruchsstimmung herrscht(e), obwohl der Herbst sportlich eigentlich richtig mies war. Und dieser Zusammenhalt, und das positive Bild nach außen, an potentielle Sponsoren, wäre aus meiner Sicht die einzige (kleine) Chance gewesen, das alles irgendwie zu überleben. Jetzt macht man hier vollkommen grundlos ein riesiges Fass auf, dreht mit einem Schlag diese Stimmung ins komplett Negative und macht es dazu auch noch dem neuen Trainer unfassbar schwer. Der wird so gut wie keinen Kredit bei den Fans haben, und mit dem Kader meiner Meinung nach wohl auch nicht mehr reißen können als Schmid, schon gar nicht, wenn man jetzt das System anscheinend um 180° umkrempeln will.“

derfalke35: „Gute Entscheidung von den Violetten, in erster Linie natürlich für die Konkurrenz.“

RapidDevelopment: „Schwerer Fehler. Schmid ist sicher einer der besten Österreicher am Markt und eigentlich verwunderlich dass er sich die Austria unter diesen Vorzeichen angetan hat. Normal musst den halten mit allen Mitteln.“

capRapidler82: „Da rennt ja noch mehr schief als bei uns. Der Typ hat es geschafft mit -3 Punkten den Verein gut in der Liga zu halten. In der Saison davor den Verein in den Europacup zu führen…also..verstehen muss man das nicht…“

Jackson: „Es sollte uns allen (wieder einmal) eine Warnung sein, was passieren kann, wenn man auch nur Teile des Vereins verkauft. Selbst bei 10% haben Investoren schon die Möglichkeit, Druck auszuüben, weil wenn nicht nach ihrem Willen entschieden wird, ist halt der Geldhahn zu. Es ist auch unter dem neuen Präsidium unglaublich wichtig, dass Rapid frei von Investoren bleibt, und dass wir immer Herr im eigenen Haus sind.“

RapidDevelopment: „Gut hinschauen Rapidler, innehalten und ja nicht dieselben Fehler machen.“

Hugo_Maradona: „Ich habe heute unweigerlich an unsere Krise Mitte der 90er Jahre denken müssen. Wir waren am Abgrund und kurzfristig durch den Ausgleich gerettet….aber da war noch brutal Feuer am Dach, wenn es da weiter – auch sportlich – Schwierigkeiten gegeben hätte. Das 94/95 Budget war massiv wackelig. Dann kam mit Ernst Dokupil eine unglaubliche Integrationsfigur. Ein Typ. Einer, der mit dieser extrem jungen Mannschaft zunächst sportlich aufgezeigt hat und uns dann in einige Sternstunden des Vereins geführt hat. In Wahrheit einer der wesentlichen Gründe, warum wir damals überlebt haben. Extrem viel von dem was wir jetzt sind, ist dieser „Phönix aus der Asche“ Zeit zu verdanken. Ich will nicht sagen, dass Manfred Schmid jetzt unbedingt so einer gewesen wäre. Aber das Zeug dazu hätte er schon gehabt…und alles was da jetzt passiert ist, kann fix nicht besser für die Austria sein.“

MarkoBB8: „Ich hab’s schon mal gesagt: Die Austria könnte einen Investor zum Millionär machen, vorausgesetzt er war beim Einstieg Milliardär.“

TomTom90: „Die Austria ist gerade ein Paradebeispiel dafür, warum ich nie dieses Wort „Investor“ im Zusammenhang mit Rapid hören will. Ja, auch ein Mitgliederverein hat sicher hin und wieder Probleme. Aber wie man heuer gesehen hat, kann es dann auch wieder schnell in eine positive Richtung gehen. Präsidium wird abgewählt bzw. tritt zurück, neues Präsidium steht parat und niemand hat Rapid in Geiselhaft.“

