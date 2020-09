Rapid-Flop Pavlovic vor Wechsel in die Türkei

Rapid-Flop Andrija Pavlovic steht vor einem Wechsel zum türkischen Verein Sivasspor. Türkischen Medien zufolge wird der Serbe bereits Anfang kommender Woche zu sportmedizinischen Tests...

Rapid-Flop Andrija Pavlovic steht vor einem Wechsel zum türkischen Verein Sivasspor. Türkischen Medien zufolge wird der Serbe bereits Anfang kommender Woche zu sportmedizinischen Tests und für die Unterschrift in die Türkei reisen.

Rapid holte den mittlerweile 26-jährigen Angreifer vor zwei Jahren – damals unter Sportchef Fredy Bickel – aus Kopenhagen. Der fünffache serbische Teamspieler kostete stolze zwei Millionen Euro Ablöse und war damit einer der teuersten Einkäufe in der Vereinsgeschichte der Hütteldorfer. Pavlovic unterzeichnete einen Dreijahresvertrag, spielte am Ende aber nur eine Saison für die Wiener.

In 29 Spielen für Rapid erzielte Pavlovic acht Treffer und bereitete vier weitere vor. In der Bundesliga kam er nur auf vier Tore. Pavlovic war am Ende nicht der gesuchte, kämpferische Angreifer, sondern sehr filigran und auch häufig wegen seiner Verletzungsanfälligkeit in der Kritik. Aufgrund seiner häufigen Wehwehchen, wenn das Training etwas intensiver wurde, erhielt er intern den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Pain“ und gewann so mit Trainer Didi Kühbauer auch keinen Fan.

Im Sommer 2019 wurde der Mittelstürmer verliehen und spielte eine Saison lang auf Zypern. Für APOEL Nikosia erzielte er in 34 Spielen zehn Treffer, was aber auch nicht den Erwartungen entsprach. APOEL nahm demnach von einer Verpflichtung Abstand und schickte Pavlovic zu Rapid zurück, wo aber schnell verlautbart wurde, dass er in Wien keine große Zukunft haben würde. Zuletzt war der Angreifer sogar vom Training freigestellt, reiste nicht mit ins Trainingslager.

Nun steht Pavlovic kurz vor einem Wechsel zu Sivasspor. Der Klub beendete die vergangene Saison in der türkischen Süper Lig überraschend auf dem guten vierten Platz und rüstet nach zwei namhaften Abgängen derzeit seine Offensive auf. Türkische Medien berichten, dass es nur noch um Kleinigkeiten geht und Sivasspor bereits in der kommenden Woche auf trockene Tinte hofft. Der Resttransferwert bei einem Jahr Restvertragslaufzeit würde sich nun auf etwa 600.000 Euro belaufen. Allerdings ist zu erwarten, dass Rapid Pavlovic auch etwas günstiger ziehen lassen würde, um den teuren Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen. Zuletzt hatten auch Roter Stern Belgrad und Omonia Nikosia Interesse am Serben geäußert, den Zuschlag bekommt nun aber Sivasspor.