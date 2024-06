Rapid-II-Schlüsselspieler vor Leihe zu Austria Klagenfurt

In der vergangenen Saison lieh sich der SK Austria Klagenfurt mit dem Rapid-Nachwuchsspieler Aaron Sky Schwarz einen vielversprechenden Spieler aus, der sich unter Peter...

In der vergangenen Saison lieh sich der SK Austria Klagenfurt mit dem Rapid-Nachwuchsspieler Aaron Sky Schwarz einen vielversprechenden Spieler aus, der sich unter Peter Pacult auch gut entwickelte. Nun könnte laut Medienberichten ein weiterer Spieler von Rapid II nach Klagenfurt stoßen.

Aaron Sky Schwarz kam in Kärnten immerhin auf 17 Bundesliga-Einsätze und stand dabei 690 Minuten auf dem Platz. Der Linksaußen, der oft als Joker ins Spiel kam, steuerte drei Tore und einen Assist bei. Wie es mit dem 20-Jährigen nun weitergeht dürfte noch nicht ganz feststehen. Er könnte zurück zum SK Rapid gehen und eine große Verstärkung für die zweite Mannschaft sein, die den Aufstieg von der Regionalliga Ost in die 2. Liga schaffte. Sollte er in der Vorbereitung zudem überzeugen, könnte er eventuell auch ein Thema für die erste Mannschaft werden. Jedenfalls läuft sein Vertrag bei den Hütteldorfern nur noch bis 2025 und der SK Rapid müsste vor einer etwaigen erneuten Leihe den Kontrakt verlängern, wenn man weiterhin von dem Talent überzeugt ist.

Ein Schlüsselspieler der Aufstiegssaison der zweiten Mannschaft beim SK Rapid war Philipp Wydra. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis Sommer 2026 bei den Hütteldorfern unter Vertrag und war in der vergangenen Saison der ideale Spielmacher für die zweite Mannschaft. Er absolvierte mehr als 2.500 Spielminuten in 30 Einsätzen für Rapid II und steuerte acht Tore und zehn Assists bei. Wydra würde Rapid II in der sicherlich nicht einfachen Saison in der zweithöchsten Spielklasse zwar sicherlich abgehen, doch die Entwicklung des Spielers wird bei allen Beteiligten im Vordergrund stehen und wenn Wydra die Chance auf Bundesliga-Einsätze bei Austria Klagenfurt hat, wird man ihm diese nicht verwehren wollen.

Peter Pacult zeigte jedenfalls bereits bei Aaron Sky Schwarz, dass man ihm Spieler in seine Obhut überlassen kann und für Wydra wäre es eine tolle Gelegenheit sein Können in der obersten Spielklasse unter Beweis zu stellen und nach einer Leihe, wenn sie denn zustande kommt und positiv verläuft, vielleicht auch für die Kampfmannschaft des SK Rapid ein interessantes Thema zu werden. Der zentrale Mittelfeldspieler ist immerhin schon 21 Jahre alt und wird nicht mehr sehr lange als Talent durchgehen können.