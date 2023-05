Rapid offenbar vor Verpflichtung von Nenad Cvetkovic

Rapid bastelt unmittelbar nach der Cupfinal-Niederlage gegen Sturm Graz am Kader für die neue Saison weiter. Vom israelischen Klub FC Ashdod soll der serbische...

Rapid bastelt unmittelbar nach der Cupfinal-Niederlage gegen Sturm Graz am Kader für die neue Saison weiter. Vom israelischen Klub FC Ashdod soll der serbische Innenverteidiger Nenad Cvetkovic kommen. Medien und auch Instagram haben das lange schwelende Interesse nun wieder aufgewärmt.

Der 195cm große Innenverteidiger steht bereits länger auf dem Zettel der Grün-Weißen. Schon kurz vor Weihnachten haben wir in diesem Artikel über das Interesse Rapids am beidbeinigen Defensivspieler berichtet.

Aus Israel hört man über den 27-Jährigen nur Gutes. Der Serbe bringt eine gute Mischung aus Zweikampf- und Kopfballstärke, aber auch Stärken im Aufbau mit. Als man Cvetkovic das erste Mal beobachtete, war Katzer noch nicht Rapid-Sportchef. Nun soll der neue starke Mann in Rapids Sportabteilung den Serben auch selbst beobachtet haben.

Zuletzt berichtete der KURIER über das weiterhin bestehende Interesse Rapids am Serben. Benutzer im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community fanden aber auch in den sozialen Netzwerken Indizien für einen baldigen Wechsel. Markus Katzer und Rapids Scouting-Chef Matthias Ringler folgen dem Innenverteidiger bereits auf Instagram, liken immer wieder dessen Posts. Ein Wechsel dürfte auch israelischen Medien zufolge näherrücken.

Cvetkovic bestritt in der laufenden Saison 36 Pflichtspiele für den FC Ashdod, erzielte drei Tore, davon zwei nach Ecken und eines vom Elfmeterpunkt. Ashdod schaffte es in der israelischen 14er-Liga in die sechs Teams umfassende Meistergruppe, ist dort aktuell Letzter und damit in der Gesamttabelle Sechster. Cvetkovic hat noch einen Vertrag bis 2024 und würde demnach Ablöse kosten.