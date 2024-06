Rapid präsentiert neues Heimtrikot im „Stadionstil“

Pünktlich vor dem Trainingsauftakt und dem Pflichtspielstart sind alle grün-weißen Augen auf die neue Wäsch‘ der Hütteldorfer gerichtet. Gemeinsam mit den Ausrüstern PUMA und 11teamsports präsentiert der...

Pünktlich vor dem Trainingsauftakt und dem Pflichtspielstart sind alle grün-weißen Augen auf die neue Wäsch‘ der Hütteldorfer gerichtet. Gemeinsam mit den Ausrüstern PUMA und 11teamsports präsentiert der SK Rapid ein in der 125-jährigen Geschichte des Vereins noch nie dagewesenes Trikotdesign.

Das neue Heimtrikot für die Saison 2024/25 verbindet nämlich das grün-weiße Design mit der Heimstätte des Rekordmeisters in Hütteldorf. Im gemeinsamen Design-Prozess mit den Ausstattern wurden die Werte Tradition, Emotion, Heimatgefühl und Dynamik in einem einzigartigen und erstmals komplett individuellen Design zusammengetragen. Das Kachelmuster des Allianz Stadions mit den unterschiedlichen Grüntönen der schimmernden Außenhaut aus Makrolon finden sich am neuen Muster des Heimtrikots wieder und sollen das Motto „Unser Stadion. Unser Trikot. Für ALLE.“ unterstreichen. Denn so verschieden, unterschiedlich und einzigartig wie die Kacheln der Fassade, ist auch die vielfältige Rapid-Familie. Doch im Trikot und im Stadion beim gemeinsamen Erlebnis sind alle Eins und verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel.

AB SOFORT ERHÄLTLICH

Das neue PUMA-Heimtrikot ist ab sofort in den SK Rapid Fanshops (Allianz Stadion, Stadioncenter und St. Pölten) sowie online unter rapidshop.at erhältlich (das taillierte mit Allianz-Sponsoraufdruck vorerst nur online) und wird von den SK Rapid Frauen am Sonntag beim internationalen Heimspiel im Allianz Stadion erstmals getragen. Das Auswärtstrikot für die Saison 2024/25 wird kurz vor dem ersten Pflichtspiel Ende Juli präsentiert.

Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH, zum neuen Trikot: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei unseren Ausrüstern PUMA und 11teamsports für die gute Zusammenarbeit hinsichtlich des Design-Prozesses zu bedanken. Es ist uns gemeinsam gelungen, ein Design zu entwickeln, das exklusiv auf den SK Rapid und sein wunderbares Stadion in Hütteldorf zugeschnitten wurde und in dieser Form einzigartig ist. Darüber hinaus freut es mich sehr, dass wir erstmals auch Trikots in einem taillierten Schnitt für unsere Spielerinnen, aber auch für alle Rapid-Fans anbieten können und so die gesamte Rapid-Familie je nach Belieben perfekt ausgestattet in die neue Saison starten kann.“

Auch Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid, gefällt die neue Wäsch‘: „Ich habe in den letzten 20 Jahren schon sehr viele Rapid-Trikots in verschiedensten Designs getragen und gesehen, aber freue mich dieses Mal besonders über das noch nie dagewesene Design, welches die Verbundenheit zu unserer Heimstätte auf einzigartige Art und Weise darstellt. Ich wünsche mir, mit diesem Trikot möglichst viele Erfolge aller Teams feiern zu können. “

( Pressemeldung SK Rapid )