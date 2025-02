Rapid sortiert weiter aus: Lang und Gale vor Absprung aus Hütteldorf

Kurz vor Ende der Transferzeit ist Rapid-Sportchef Markus Katzer weiter damit beschäftigt, seinen Kader auszumisten. Nachdem bereits Mittwochmorgen der Vertrag mit Ferdy Druijf einvernehmlich aufgelöst wurde, stehen nun offenbar auch Christoph Lang und Thierry Gale vor dem Absprung.

Im bisherigen Transferwinter hat Rapid bereits Maximilian Hofmann, Bernhard Zimmermann, Tobias Hedl und Dennis Kaygin abgegeben, Druijfs Vertrag aufgelöst und Mmaee zurück nach Stoke geschickt. Während keine Stammspieler den Klub verließen, könnten nun zwei weitere Ersatzkräfte Rapid verlassen.

Christoph Lang kam unter Robert Klauß nur wenig zum Zug, nachdem er unter dessen Vorgänger Zoran Barisic noch zu den Stammkräften zählte. In der laufenden Saison kam der Steirer auf knapp 700 Einsatzminuten, erzielte zwei Tore und drei Assists, konnte aber insgesamt nicht überzeugen. Ein Abgang steht beim 23-Jährigen, für den Rapid vor fast genau einem Jahr 600.000 Euro nach Hartberg überwies, bereits länger im Raum.

Unterkommen könnte Lang beim LASK, wo sein einstiger Trainer aus Hartberg, Markus Schopp, derzeit das Zepter schwingt. Bei den Linzern könnte er als zusätzliche Option anheuern und würde positionstechnisch auch gut in Schopps 4-4-2 passen. Mit Moses Usor und Lenny Pintor sind zwei Kandidaten für Langs Position weiterhin verletzt und im Cup gegen Red Bull Salzburg spielte mit Enis Safin ein erst 20-Jähriger im rechten Mittelfeld.

Rapid ebenfalls verlassen dürfte Thierry Gale. Der 22-jährige Linksaußen aus Barbados wurde im Sommer 2023 vom georgischen Klub Dila Gori verpflichtet, fand zuerst schwer in die Mannschaft und riss sich nach einem halben Jahr im privaten Rahmen das Kreuzband. Der flinke Dribbler kam für Rapid somit nur auf neun Einsätze, erzielte dabei einen Treffer und einen Assist. Für die Kampfmannschaft kam er in der laufenden Saison nur auf einen Kurzeinsatz in der Bundesliga.

Anmar Goodridge-Boyce, ein angesehener und gut informierter Journalist aus Barbados, vermeldete nun, dass Gale zum polnischen Erstligisten Piast Gliwice wechseln wird. Die Polen leihen Gale für den Rest der Saison aus, besitzen keine Kaufoption, bezahlen das Gehalt des Offensivspielers aber vollständig. Goodridge-Boyce bezeichnete den Transfer bereits als „offiziell und bestätigt“.

🚨Official and Confirmed 🚨

Exclusive – Barbadian Thierry Gale joins Piast Gliwice in Poland 🇵🇱 on loan from SK Rapid Wien for the rest of the season. Medical completed this morning, Gliwice will pay 100 % of his wages, no option to buy in the deal. pic.twitter.com/57FdVLkHKJ

— Anmar Goodridge-Boyce (@anmargboyce) February 4, 2025