Rapid-Stürmer Fally Mayulu wechselt nach England

Nach einer Saison im grün-weißen Trikot zieht es Stürmer Fally Mayulu in die zweithöchste englische Spielklasse. Der SK Rapid und der Bristol City Football Club einigten sich auf die Transfermodalitäten, alle Formalitäten sind erledigt und somit ist der 21-jährige Franzose der nächste ehemalige Rapid-Angreifer bei den „Robins“ nach Andreas Weimann, der viele Jahre nach seinem Wechsel aus der grün-weißen Nachwuchsakademie nach England bei den Rot-Weißen in fünfeinhalb Saisonen über 50 Treffer erzielen konnte.

Fally Mayulu kam zur Saison 2022/23 aus der ADMIRAL 2. Liga vom Aufsteiger FC Blau Weiß Linz zum SK Rapid. Der großgewachsene Angreifer brachte es seither auf 35 Pflichtspieleinsätze, in denen er elfmal ins Schwarze traf. Besonders treffsicher zeigte sich der Franzose im ÖFB-Cup, in dem er in vier Partien gleich fünf Tore bejubeln konnte.

Obwohl der ältere Bruder von PSG-Supertalent Senny Mayulu in seiner Rapid-Zeit kein absoluter Stammspieler (18 Ein- und 12 Auswechslungen) war, zog er schon im vergangenen Frühjahr das Interesse anderer Klubs auf sich, wie Geschäftsführer Sport Markus Katzer bereits in den letzten Wochen betonte. Dieser meint zum Wechsel von Fally Mayulu, der im Herbst 2021 noch vereinslos war und im Sommer 2023 ablösefrei aus Linz geholt werden konnte: „Ich war von Fally hundertprozentig überzeugt, auch wenn ich dachte, dass er mindestens eine Saison Adaptierungszeit bei uns brauchen würde. Er brachte es in der letzten Saison auf eine gute Scorerpunkteausbeute, hat aber noch sehr viel Potential, sich weiter zu verbessern. Das Angebot aus der auch wirtschaftlich sehr attraktiven zweithöchsten englischen Spielklasse wollte er unbedingt annehmen. Auch für uns sind die ausverhandelten Ablösemodalitäten nun so gestaltet, dass wir Fally keine Steine mehr in den Weg legen wollten. Wir haben mehrere potenzielle Neuzugänge für die freigewordene Position im Auge und ich bin optimistisch, dass wir in dem Zusammenhang bereits in einigen Tagen einen Vollzug vermelden können. Fally danke ich persönlich sowie im Namen unseres Klubs für seinen Einsatz in den letzten Monaten und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Station in der EFL Championship.“