Rapid-Talent Furkan Demir wechselt leihweise nach Hartberg

Prächtig ist die zweite Mannschaft des SK Rapid nach dem Meistertitel in der Regionalliga Ost in die ADMIRAL 2. Liga gestartet. Die Mannschaft von Coach Jürgen Kerber ist nach vier Runden mit drei Siegen und einem Remis noch ungeschlagen und bislang das treffsicherste Team in Österreichs zweithöchster Spielklasse.

Zwei Spieler der jungen Mannschaft werden in dieser Saison anderwertig Spielpraxis sammeln. Nachdem der der 19-jährige lettische U21-Teamspieler Kristaps Grabovskis, der in der Vorsaison vorwiegend in der grün-weißen U18-Akademiemannschaft zum Einsatz kam, bereits im August leihweise in seine Heimat zum Erstligisten FK Metta zurückkehrte, gibt es nun auch eine Leihe innerhalb Österreichs.

Furkan Demir soll in der laufenden Spielzeit beim TSV Hartberg Erfahrungen in der höchsten heimischen Spielklasse sammeln und wird für diese Saison mit sofortiger Wirkung leihweise in die Oststeiermark wechseln. Der 19-jährige Außenbahnspieler trägt bereits seit über einem Jahrzehnt Grün-Weiß und absolvierte für SK Rapid II in der Regionalliga Ost und in der ADMIRAL 2. Liga bereits 39 Einsätze (je drei Tore und Assists). In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison war er bereits bei der Profimannschaft dabei und erlebte mit seinem Ausgleichstor beim 1:1 gegen AC Milan anlässlich des Jubiläumsspiels „125 Jahre Rapid“ im ausverkauften Allianz Stadion im Juli ein echtes Highlight.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Leihe des Eigenbauspielers: „Furkan Demir ist auf einem sehr guten Weg und hat auch in der Vorbereitung bei der ersten Mannschaft einen positiven Eindruck hinterlassen. Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, dass er nun die Chance hat, in der obersten Leistungsklasse Spielpraxis zu sammeln. Beim TSV Hartberg konnten sich in den letzten Jahren viele junge Fußballer gut entwickeln und ich hoffe, dass ´Furki´ nächsten Sommer noch stärker nach Hütteldorf zurückkehren wird.“

Mit Aaron Sky Schwarz wird Furkan Demir in Hartberg auf einen ehemaligen Mannschaftskollegen, der für diese Saison ebenfalls vom SK Rapid an den TSV verliehen ist, treffen.