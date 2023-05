Rapid-Transfer von Nenad Cvetkovic offenbar kurz vor dem Abschluss

Der SK Rapid dürfte beim serbischen Innenverteidiger Nenad Cvetkovic Ernst machen. Mit dem 27-Jährigen könnte Rapid den aufbaustarken, schnellen Innenverteidiger gefunden haben, den man...

Wir berichteten bereits mehrfach über das Interesse Rapids am 195cm großen Abwehrspieler. Nun könnte es schnell gehen: Wie der KURIER berichtete, hat sich der Defensivmann bereits beim israelischen Klub FC Ashdod von seinen bisherigen Kollegen verabschiedet. Cvetkovic spielte drei Saisonen für den Mittelständler, war durchwegs Stammspieler, absolvierte in der abgelaufenen Saison 37 Spiele (3.391 Minuten) und erzielte drei Tore. Insgesamt kam er für den Klub in 101 Spielen auf sieben Treffer.

Cvetkovic galt speziell in der abgelaufenen Saison 2022/23 als einer der besten und komplettesten Innenverteidiger der israelischen Liga. Ein möglicher Makel: Zumeist kam er auf der rechten Innenverteidigerposition in einer Viererkette oder als innerer Innenverteidiger in einer Dreierkette zum Einsatz. Der Serbe gilt allerdings als beidbeinig und könnte daher wohl auch die linke Position bekleiden.

Dass man in der Breite nicht auf zu viele Linksfüße verzichten möchte, könnte auch ein Mitgrund dafür sein, wieso Rapid Kevin Wimmer, dessen Vertrag ausläuft, noch nicht fix verabschiedete. Wimmer und Moormann sind derzeit die einzigen „echten“ Linksfüße in Rapids Innenverteidiger-Pool.

Es ist anzunehmen, dass Rapid die Cvetkovic-Verpflichtung recht zeitnah offiziell machen wird – nachdem man ihn bereits mehrere Male in Israel beobachtete. Prominente Konkurrenz gab es im Bieten um den 27-Jährigen auch: Hapoel Beer Sheva, letztjähriger Europacupgegner der Wiener Austria und mittlerweile zum zweiten Mal in Folge israelischer Vizemeister wollte den serbischen Innenverteidiger ebenfalls verpflichten. Den Zuschlag dürfte nun aber Rapid bekommen…

Schnelle statistische Fakten zu Cvetkovic’ Saison 2022/23:

– Spielte in 37 Spielen 3.391 Minuten und erzielte drei Tore

– Brachte 87,8% seiner Pässe an den Mann (im Schnitt 47 Pässe pro Partie)

– Spielte 10,4% seiner Pässe lang

– Gewann 76,9% seiner Defensivduelle

– Beging in der gesamten Saison 23 Fouls (drei gelbe Karten)

– Kam auf einen xG-Wert von 4,25