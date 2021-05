Rapid verlängert mit Nachwuchstalent Hajdari

Im Alter von 11 Jahren wechselte Adrian Hajdari von der SV Donau in den grün-weißen Nachwuchs. Seither durchlief der gebürtige Nordmazedonier,...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Im Alter von 11 Jahren wechselte Adrian Hajdari von der SV Donau in den grün-weißen Nachwuchs. Seither durchlief der gebürtige Nordmazedonier, der mittlerweile „nur“ mehr die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, alle Nachwuchsmannschaften des SK Rapid. Im Dezember 2019 feierte Hajdari sein Profi-Debüt beim 2:2 Unentschieden im 330. Wiener Derby. Damals wurde Hajdari, der sowohl für Österreich als auch für Nordmazedonien zu Nachwuchsländerspiel-Ehren kam, vor 26.000 Fans in der Halbzeit für Mario Sonnleitner eingewechselt. Aktuell hält der Defensivallrounder bei zwei Pflichtspieleinsätzen für die erste Mannschaft. In der laufenden Spielzeit kam der 20-Jährige zu 22-Einsätzen bei Rapid II in der zweithöchsten Spielklasse und zählt trotz seines noch jungen Alters bereits zu den Leistungsträgern und Führungsspielern in der Mannschaft von Trainer Franz Maresch.

Umso erfreulicher ist es, dass ein weiteres vielversprechendes Talent längerfristig an den Verein gebunden werden konnte. Der SK Rapid und Adrian Hajdari einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis Sommer 2024. Damit wird auch der eingeschlagene Weg mit jungen Spielern weiter fortgesetzt.

Zoran Barišić, Geschäftsführer Sport, meint zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, dass ein weiteres Eigengewächs weiter langfristig bei uns im Klub bleibt. Hajdari ist eine echte Stütze in unserer zweiten Mannschaft und kam dort in der laufenden Saison auf drei verschiedenen Positionen zum Einsatz. Wenn er weiter hart an sich arbeitet und sein Leistungspotential über einen längeren Zeitraum abrufen kann, wird er sicher auch wieder eine ernsthafte Option für die oberste Spielklasse werden. Seine Einstellung ist topp, seine Anlagen hervorragend und wir trauen ihm zu, dass er in den kommenden Monaten den nächsten Schritt machen kann“, so der 50-jährige Wiener.

Adrian Hajdari zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr glücklich über meine Verlängerung und danke allen die mich bisher unterstützt haben. Rapid ist mein Herzensverein, dass mein Vertrag nun verlängert wurde, gibt mir zusätzliche Motivation in der tagtäglichen Arbeit.“