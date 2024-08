Rapid vor Verpflichtung von Norwegens U21-Teamkapitän

Die feststehende Qualifikation für eine europäische Gruppenphase bringt Rapid mehrere Millionen Euro an Startgeldern und zu erwartenden Zuschauereinnahmen ein – und damit natürlich auch...

Debüt in Norwegen mit 15 Jahren

Der Mittelfeldspieler Kristian Arnstad wird in drei Wochen seinen 21. Geburtstag feiern. Der Anderlecht-Akteur spielt allerdings bereits seit seinem 16. Geburtstag nicht mehr in seiner norwegischen Heimat. Im Nachwuchs kickte Arnstad für Stabaek, das als guter Ausbildungsklub bekannt ist, debütierte dort im norwegischen Cup bereits im Alter von 15 Jahren in der Kampfmannschaft.

Mit 17 im Kader der Anderlecht-Kampfmannschaft

Es folgte ein Wechsel nach Belgien, wo Arnstad eine Saison in der zweiten Mannschaft verbrachte, mit 17 aber in den Kader der Kampfmannschaft aufstieg. Die meisten Spiele für Anderlecht bestritt er in der Saison 2022/23 – insgesamt kam er für Anderlecht in 68 Spielen auf einen Treffer und drei Assists. Im Mai 2022, kurz vor Beginn seiner stärksten Saison, verlängerte er seinen Vertrag beim belgischen Topklub um drei Jahre.

Nun läuft Arnstads Arbeitspapier bei Anderlecht nur noch ein Jahr. Das wiederum könnte für Rapid eine verhältnismäßig günstige Möglichkeit sein, den noch 20-Jährigen zu verpflichten.

Passendes Backup für Sangaré

Arnstad ist ein Box-to-Box-Midfielder, der den Bereich zwischen Sechser- und Zehnerraum gut abdeckt und sowohl mit, als auch gegen den Ball seine Stärken hat. Er gilt als technisch hervorragender Spieler, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird, der den ganz großen Sprung bisher aber noch nicht schaffte – auch weil der 175cm große Mittelfeldmann noch körperlichen Aufholbedarf hat. Bei Rapid würde er nach seinem Spielprofil am ehesten als Backup für den derzeit herausragend agierenden Mamadou Sangaré ins Konzept passen. Zumal Rapid den Norweger aufgrund dessen Restvertragslaufzeit wohl fix verpflichten würde, hätte man wohl vor, ihn langfristig als dessen Nachfolger aufzubauen.

Topleistungen in Norwegens U21-Auswahl

Doch auch jetzt schon wäre Arnstad ein ausgesprochen spannendes Backup. Der Norweger machte bereits einige Erfahrungen auf Profilevel, durchlief alle norwegischen Nachwuchsnationalteams und spielte zuletzt 18-mal für die U21-Auswahl, für die er fünfmal traf und sieben Assists beisteuerte. Zuletzt war er auch Kapitän des Teams, das in etwa auf dem Level der österreichischen U21-Auswahl spielt. Arnstad gilt unter anderem als guter Distanz- und Freistoßschütze bzw. allgemein guter Standardschütze.

Informationen von „Laola1“ zu Folge, soll sich Arnstad bereits in Wien befinden. Ob er schnell Rapid-Spieler wird, oder wie beim letzten „Norweger-Gerücht“ um Stürmer Jonatan Brunes einem anderen, bei Rapid noch beliebteren Kandidaten Platz machen muss, bleibt abzuwarten.