RB Salzburg in Pole Position um 16-jährigen Schweden

Der 16-jährige Schwede John Mellberg gilt in seiner Heimat als eines der größten Abwehrtalente, muss aber erst den schwierigen Sprung in den Erwachsenenfußball schaffen. Dies könnte er in Salzburg bzw. Liefering probieren, denn laut der schwedischen Zeitung Aftonbladet steht ein Transfer zum österreichischen Meister bevor.

John Mellberg steht aktuell beim schwedischen Klub IF Brommapojkarna unter Vertrag. Beim Stockholmer Klub, der aktuell auf dem starken fünften Tabellenplatz in der höchsten schwedischen Liga steht, kam der junge Innenverteidiger noch zu keinem Einsatz in der Kampfmannschaft. Der schwedische U17-Nationalspieler wechselte im Klub Anfang des Jahres von der U17 zur U19-Mannschaft und wird wohl auch kein Spiel für die Kampfmannschaft seines Stammvereins bestreiten, da mehrere Klubs um seine Gunst buhlen.

Einerseits gab es Interesse von Liga-Konkurrenten. IFK Göteborg, Djurgårdens IF und AIK sollen an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, doch ein Wechsel zu einem der Mannschaften wäre nicht unbedingt ein großer Schritt nach vorne. Sicherlich ein wenig interessanter war das Interesse vom dänischen Vizemeister FC Nordsjælland, doch mit Benfica und Red Bull Salzburg mischten noch größere Klubs im Transferpoker mit.

Aftonbladet verkündet nun, dass RB Salzburg das Rennen um den jungen Abwehrspieler gewonnen haben soll. Brommapojkarnas Sportdirektor Peter Kleve bestätigt, dass zahlreiche Klubs Interesse an Mellberg hätten und konkrete Angebote vorliegen. Er rechnet damit, dass in zwei Wochen der Transfer vollzogen ist und dass sie dem jungen Spieler keine Steine in den Weg legen werden, da „unglaubliche Karrierechancen“ auf ihn warten.

Mellberg würde in Salzburg wohl langsam für die Kampfmannschaft aufgebaut werden und einige Zeit lang beim FC Liefering zum Zug kommen. Die Ablöseforderungen werden sich vermutlich in Grenzen halten und stellen für den Champions-League-Teilnehmer keine Hürde dar.