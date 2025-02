RB Salzburg: Megaangebot für Gloukh, Dedic vor Absprung

Kurz vor Ende der Transferzeit sprudeln die Transfergerüchte bei Vizemeister Red Bull Salzburg. Zwei Leistungsträger sollen vor dem Absprung stehen, dafür steht ein neuer...

Kurz vor Ende der Transferzeit sprudeln die Transfergerüchte bei Vizemeister Red Bull Salzburg. Zwei Leistungsträger sollen vor dem Absprung stehen, dafür steht ein neuer Angreifer ante portas. Bis zum Ende des Wintertransferfensters am 6. Februar dürfte sich in der Mozartstadt also noch einiges tun.

Amar Dedic war im Herbst nicht nur regelmäßig Kapitän der Salzburger, sondern auch eine Bank in der Startelf der „Roten Bullen“. Bei der gestrigen Cup-Pleite nach Verlängerung beim LASK stand er nicht mehr im Kader von Red Bull Salzburg, wo er seit der U15 unter Vertrag stand. Der bosnische Teamspieler steht vor dem Absprung zu Olympique Marseille, was auch schon der italienische Transferexperte Fabrizio Romano auf X/Twitter bestätigte.

Dedic bereits in Marseille gesichtet

Dabei steht beim Rechtsverteidiger, der für die bosnische Nationalelf aufläuft, eine Leihe mit Kaufpflicht im Raum. Dedic wurde bereits in Marseille gesichtet – in den sozialen Medien wurden Fotos von seiner Ankunft gepostet. Der Transfer sollte also nur noch eine Frage von Stunden sein.

Megaangebot für Gloukh aus Madrid

Schmerzlich wäre für Salzburg auch ein „Last-Minute-Abgang“ des israelischen Spielmachers Oscar Gloukh. Der 20-Jährige soll laut der spanischen Website fichajes.net vor einem Wechsel zu Atlético Madrid stehen. Der 18-fache Nationalspieler, der in dieser Saison die größte Konstante im Salzburger Spiel ist, soll den Madrilenen 35 Millionen Euro Ablöse wert sein. Das wiederum wäre ein Angebot, dass die „Bullen“ nur schwer ausschlagen könnten, würde es doch sehr nahe an den Rekordverkauf von Dominik Szoboszlai zu Liverpool im Jahr 2020 heranreichen. Den Top-Mann fürs offensive Mittelfeld müsste Salzburg aber trotz des Ausscheidens in Champions League und Cup unmittelbar ersetzen, um die Lage für den neuen Trainer Thomas Letsch nicht weiter zu verkomplizieren.

Clark als Leihkandidat

Ebenfalls auf dem Zettel verschiedener Klubs steht zudem Bobby Clark, der erst im Sommer um 11,8 Millionen Euro aus Liverpool kam, bisher aber überhaupt nicht überzeugen konnte. Derby County soll im Rennen um eine Leihe die Nase vorn haben, aber auch die Rangers, Swansea und Hull sollen Interesse haben. Im Raum steht eine Leihe des 19-Jährigen, der in Salzburg noch einen Vertrag bis 2029 besitzt.

Union-Stürmer Vertessen wird zum Medizincheck erwartet

Aber auch einen neuen Spieler soll man in Salzburg noch diese Woche begrüßen können: Der belgische Angreifer Yorbe Vertessen wechselte vor genau einem Jahr um knapp fünf Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu Union Berlin, blieb dort mit fünf Toren und zwei Assists in 32 Pflichtspielen aber eindeutig hinter den Erwartungen. Da die „Eisernen“ nun mit LASK-Stürmer Marin Ljubicic einen neuen Angreifer präsentierten, dürfte für den 24-jährigen Vertessen im Kader kein Platz mehr sein.

Vertessen soll vier Millionen Euro Ablöse kosten. Mehrere Quellen berichten, dass der 174cm große Mittelstürmer heute zum Medizincheck in Salzburg erwartet wird.