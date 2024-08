RB-Salzburg-Mittelfeldspieler wechselt nach England

Amankwah Forson verlässt die Roten Bullen und spielt für Norwich City. Der FC Red Bull Salzburg hat sich mit Norwich City auf den Transfer...

Der FC Red Bull Salzburg hat sich mit Norwich City auf den Transfer des ghanaischen Mittelfeldspielers Amankwah Forson geeinigt.

Der 21-jährige Mittelfeldmann kam 2021 nach Salzburg und war zu Beginn als Kooperationsspieler beim FC Liefering (29 Einsätze mit 6 Toren und 8 Assists). Darauf folgte eine Leihe zum SCR Altach (18 Matches, 2 Tore, 5 Assists) ehe der ghanaische Teamspieler bei den Roten Bullen Fuß fassen konnte und regelmäßig zum Einsatz kam. Nach insgesamt 42 Spielen (4 Tore, 3 Assists) wechselt Forson nun fix in die zweite englische Liga zu Norwich City, das in der vergangenen Saison den 6. Platz in der Championship belegte.

Der FC Red Bull Salzburg wünscht ihm viel Erfolg für seine weitere Karriere!