RB Salzburg verlängert Vertrag mit Dorgeles Nene

Der FC Red Bull Salzburg und Dorgeles Nene verlängern ihre Zusammenarbeit vorzeitig. Der 21-jährige Malier unterschreibt einen neuen, bis zum 30. Juni 2028 laufenden Vertrag.

Über Kooperation und Leihe in die Kampfmannschaft

Der flinke Angreifer kam im Jänner 2021 aus seiner Heimat nach Salzburg und wurde zu Beginn als Kooperationsspieler beim FC Liefering eingesetzt. In der Saison 2021/22 war Nene dann sechs Monate leihweise bei der SV Ried (17 Spiele, 2 Tore, 3 Assists), die Meisterschaft 2023/24 spielte er als Leihspieler für den belgischen Klub Westerloo (36 Matches, 13 Tore, 4 Assists).

Seit Beginn der aktuellen Spielzeit steht der malische Nationalspieler fix im Kader der Roten Bullen und hat es in den bisherigen Spielen bereits auf neun Einsätze mit vier Toren und zwei Assists gebracht.

Statements

Bernhard Seonbuchner: „Dorgeles hat sich über die letzten Jahre kontinuierlich entwickelt und nach oben gearbeitet. Seine Leistungen in der bisherigen Saison sind beeindruckend und wir freuen uns, dass wir den Weg weiter gemeinsam fortsetzen und eine vorzeitige Vertragsverlängerung erzielen konnten.“

Dorgeles Nene: „Ich bin sehr glücklich, dass man mir beim FC Red Bull Salzburg vertraut und ich vor allem in der laufenden Saison dieses Vertrauen rechtfertigen konnte. Die Zeit war nicht immer einfach und ich bin den einen oder anderen Umweg gegangen, um dahin zu kommen, wo ich gerade bin. Mein Ziel ist es jetzt, Titel zu holen und auch auf internationaler Ebene zu zeigen, was wir drauf haben.“