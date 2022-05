RB Salzburg verlängert vorzeitig Vertrag mit Matthias Jaissle

Der FC Red Bull Salzburg und Matthias Jaissle haben ihre Zusammenarbeit verlängert! Vorzeitig! Um eine weitere Saison! Bis zum 30. Juni 2025! Jaissle im...

Der FC Red Bull Salzburg und Matthias Jaissle haben ihre Zusammenarbeit verlängert! Vorzeitig! Um eine weitere Saison! Bis zum 30. Juni 2025!

Jaissle im Premierenjahr zum Rekordmann

Diese äußerst positive Nachricht kann der Klub noch vor dem Abpfiff der laufenden Meisterschaft, der ersten unter Trainer Matthias Jaissle, verkünden. Im April 2021 wurde der Deutsche bei den Roten Bullen als neuer Chefcoach präsentiert und übernahm dann mit Ende Juni das Mannschaftstraining.

Nach rund einem Jahr Amtszeit kann eine außergewöhnliche (Zwischen)Bilanz gezogen werden. So steht mit dem erneuten Gewinn des Doubles und dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League die erfolgreichste Klub-Saison kurz vor ihrem Abschluss. In der Meisterschaft arbeiten die Roten Bullen unter Jaissle noch an einem neuen Bundesliga-Punkterekord (bisher 52 aus der Saison 2018/19) sowie an der Einstellung der Bestmarke der höchsten Anzahl an Siegen (bisher 26, allerdings bei 36 Runden).

Und die heurigen Erfolge auf internationaler Bühne gelangen dem jüngsten UCL-Trainer mit dem jüngsten Kader aller UCL-Teams, was auch noch perfekt zur Klub-Philosophie des FC Red Bull Salzburg passt.

Statements

Stephan Reiter: „Mit dieser frühzeitigen Entscheidung haben wir ab sofort Klarheit, was die Trainerfrage für die neue Saison betrifft. Das fühlt sich gut an und erspart uns allen so manche Spekulation. Matthias Jaissle hat heuer viele Argumente für eine weitere Zusammenarbeit geliefert. Und damit meine ich nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch, wie er die Mannschaft weiterentwickelt und unsere Klub-Philosophie lebt. Auch deshalb freue ich mich schon jetzt auf die neue Saison.“

Christoph Freund: „Die sportlichen Leistungen, die Entwicklung der jungen Mannschaft, die erzielten Erfolge – die ganze Arbeit von Matthias Jaissle war in dieser Saison einfach herausragend. Wir haben mit ihm einen Trainer, der perfekt zu unserem Klub passt und noch eine große Trainerkarriere vor sich hat. Darum freuen wir uns, dass wir den Vertrag vorzeitig langfristig verlängern konnten und nach dem verdienten Urlaub gemeinsam mit voller Energie und Vorfreude die kommende Saison in Angriff nehmen werden.“

Matthias Jaissle: „In dem Fall bin ich absoluter Überzeugungstäter. Die Aufgabe hier in Salzburg ist für mich eine Herzenssache. Ich fühle mich im Verein und in der Region pudelwohl, weiß die Bedingungen und das ganze Umfeld hier sehr zu schätzen. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Staff sowie mit Stephan Reiter und Christoph Freund macht wahnsinnig viel Spaß, ich freue mich jeden Tag, hierherzukommen. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, die wir füreinander empfinden.“