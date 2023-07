RB Salzburg vor Verpflichtung von Juve-Talent

Laut der renommierten italienischen Sportzeitung La Gazzetta dello Sport wechselt der junge Stürmer Nicolò Turco von Juventus Turin zu Red Bull Salzburg. Die Mozartstädter...

Laut der renommierten italienischen Sportzeitung La Gazzetta dello Sport wechselt der junge Stürmer Nicolò Turco von Juventus Turin zu Red Bull Salzburg. Die Mozartstädter sollen vier Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer bezahlen.

Nicolò Turco stand bis zum Sommer 2018 in den Nachwuchsmannschaften des Genua CFC unter Vertrag und wechselte anschließend zu Juventus Turin, wo er ebenfalls die Jgendmannschaften verstärkte. Er spielte acht Partien für die U17 Mannschaft und erzielte dabei sechs Tore und zwei Assists, ehe er Stammkraft in der U19 wurde.

In der Primavera 1 erzielte er für die U19 in insgesamt 54 Partien 19 Tore und 10 Assists. Daneben kam er auch in diversen Nachwuchsnationalmannschaften zum Einsatz und absolvierte für das italienische U15, U16 und U19-Team insgesamt 26 Einsätze, in denen er sieben Treffer erzielte.

Vor wenigen Tagen gewann Turco mit dem U19-Team die Europameisterschaft, allerdings war er in der Mannschaft keine Stammkraft. Beim 4:0-Sieg gegen Malta steuerte er bei seinem 15-minütigen Kurzeinsatz einen Assist bei, der sein einziger Scorerpunkt bleiben sollte. Im zweiten Gruppenspiel, bei der 1:5-Niederlage gegen Portugal, stand er eine Stunde auf dem Platz, danach reichte es nur noch zu zwei Kurzeinsätzen, in denen er insgesamt acht Minuten auf dem Platz stand. Im Finale, in dem mit einem 1:0-Sieg gegen Portugal die Revanche glückte, saß er über 90 Minuten lang nur auf der Bank.

Nun soll der großgewachsene Stürmer laut der La Gazzetta dello Sport zu Red Bull Salzburg wechseln. Der österreichische Serienmeister soll dafür die stolze Summe von vier Millionen Euro bezahlen. Für einen Spieler, der noch keine einzige Partie im Erwachsenenfußball bestritt, wäre dies eine recht hohe Summe. Laut der Gazzetta wurde zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt.

Nicolò Turco soll selbst den Wechsel ins Ausland forciert haben, da er dies als gute Entwicklungsmöglichkeit betrachtet. Es sollen nun nur noch Details zu klären sein.