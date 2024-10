RBS-Coach Lijnders: „Haben uns angeschaut was Altachs Neo-Coach gemacht hat“

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Red Bull Salzburg mit einem Heimspiel gegen Cashpoint SCR Altach los. Die Partie gegen die Vorarlberger...

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Red Bull Salzburg mit einem Heimspiel gegen Cashpoint SCR Altach los. Die Partie gegen die Vorarlberger unter ihrem neuen Trainer Fabio Ingolitsch findet am kommenden Samstag, den 19. Oktober 2024 ab 17:00 Uhr in der Red Bull Arena statt und wird von Schiedsrichter Josef Spurny geleitet.

Der F C Red Bull Salzburg gewann 18 der letzten 22 Bundesliga-Spiele gegen Altach (3 Unentschieden, 1 Niederlage) und blieb in 13 dieser Begegnungen ohne Gegentor .

gewann der letzten gegen Altach (3 Unentschieden, 1 Niederlage) und blieb in 13 dieser Begegnungen . Die Roten Bullen siegten wie schon in den vergangenen sechs Bundesliga-Saisonen in den ersten zwei Heimspielen – sieben Spielzeiten in Folge die ersten zwei Partien zu Hause zu gewinnen, gelang nie zuvor einem Team.

siegten wie schon in den vergangenen sechs Bundesliga-Saisonen in den ersten – sieben Spielzeiten in Folge die ersten zwei Partien zu Hause zu gewinnen, gelang nie zuvor einem Team. Die Salzburger sind im Jahr 2024 in Meisterschafts-Heimmatches ungeschlagen (7 Siege, 3 Remis).

sind im Jahr 2024 in (7 Siege, 3 Remis). Die meisten Scorerpunkte in der ADMIRAL Bundesliga seit Saisonbeginn 2023/24 sammelten Oscar Gloukh (25 – 12 Tore, 13 Assists) und Karim Konate (23 – 21 Tore, 2 Assists). Konate erzielte in diesem Zeitraum die meisten Tore (21) und Gloukh lieferte die meisten Assists (13).

in der ADMIRAL Bundesliga seit Saisonbeginn 2023/24 sammelten (25 – 12 Tore, 13 Assists) und (23 – 21 Tore, 2 Assists). Konate erzielte in diesem Zeitraum die meisten Tore (21) und Gloukh lieferte die meisten Assists (13). Nach zwei Siegen in den ersten drei Meisterschaftsmatches gelang dem Cashpoint SCR Altach in den darauffolgenden Spielen kein voller Erfolg mehr (2 Unentschieden, 4 Niederlagen).

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Gaoussou Diaktie (Hüftbeuger), Fernando (Oberschenkel), Takumu Kawamura (Knie), Dorgeles Nene (Oberschenkel), Petar Ratkov (Oberschenkel) und Moussa Yeo (Sprunggelenk). Der Einsatz von Amar Dedic (Verletzung im Hüftbeuger) ist fraglich.

Maurits Kjaergaard und Aleksa Terzic befinden sich wieder im Mannschaftstraining.

Statements

Pepijn Lijnders über …

… die Ausgangslage vor dem Altach-Spiel:

„Wir hatten zuletzt 15 Spieler bei diversen Nationalmannschaften im Einsatz. Die letzten von ihnen kommen heute retour. Und ich kann sagen, dass es gut aussieht und alle gesund wieder da sind. Bei Amar Dedic müssen wir nach seiner Verletzung gegen Sturm schauen, ob es am Samstag geht. Er hat zuletzt individuell, aber schon wieder am Platz trainiert. Mit den anderen Spielern, die wir da hatten, haben wir zuletzt gut gearbeitet. Auch Maurits Kjaergaard und Aleksa Terzic, die ja lange verletzt waren, sowie Daouda Guindo konnten ohne Probleme mit dabei sein.

Altach hat ja mit Fabio Ingolitsch einen neuen Trainer, der vom FC Zürich gekommen ist. Und da haben wir natürlich geschaut, was er dort gemacht hat. Und das war recht ähnlich wie das, was er damals beim FC Liefering hat spielen lassen. Darauf stellen wir uns am Samstag auch ein.“

Bernhard Seonbuchner über …

… die bisherige Saison und die Erkenntnisse daraus:

„Üblicherweise ist es bei uns in der Länderspielpause immer etwas ruhiger. Diese Zeit haben wir genutzt, um uns in unterschiedlichen Gesprächsrunden intensiv auszutauschen. Wir haben allerdings nicht nur die letzten Spiele analysiert, sondern uns die gesamte bisherige Saison angesehen. In die sind wir ja mit jeder Menge positiver Energie, mit viel Power, Leidenschaft und guten Ergebnissen gestartet. Man hat auch auf dem Platz gesehen, dass die Mannschaft gemeinsam gut unterwegs ist. Und so haben wir wieder den Sprung in die Champions League geschafft. In den letzten Spielen war das dann nicht mehr so. Und über diese Spiele haben wir uns ebenso und sehr im Detail unterhalten. Wir sind da sehr selbstkritisch auf die Themen zugegangen und haben für uns ein paar Dinge gefunden, die nicht gepasst haben und die wir in die Hand nehmen wollen. Und ich hoffe, dass man das jetzt auch am Platz sehen wird.

Ein weiterer Teil der aktuellen Länderspielpause ist es auch, dass wir uns mit unseren Fans zusammensetzen, weil es uns ganz wichtig ist, einen Schulterschluss mit ihnen zu haben, um die Herausforderungen der laufenden Saison gemeinsam mit ihnen zu bewältigen.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den SCR Altach

28.10.2023 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 3:0

29.07.2023 SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 0:2

19.03.2023 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 1:1

08.10.2022 SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 2:3

05.03.2022 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 4:0

16.10.2021 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 1:1

24.01.2021 SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 0:2

19.09.2020 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 4:1

02.03.2020 SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 3:2

05.10.2019 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 6:0

02.12.2018 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 1:0

25.08.2018 SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 2:3

22.04.2018 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 3:1

10.02.2018 SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 0:1

28.10.2017 FC Red Bull Salzburg – SCR Altach 2:0

Fairplay Aktionswochen: Gegen Gewalt, Sexismus und Hass

Der FC Red Bull Salzburg nimmt auch heuer wieder an den fairplay Aktionswochen (01.–31. Oktober 2024) teil, um sich gemeinsam mit vielen Klubs und Initiativen in Österreich gegen Gewalt, Sexismus und Hass starkzumachen. Gewalt gegen Frauen bzw. als Frauen gelesene Personen ist in unserer Gesellschaft immer noch alltäglich. Dem müssen wir gemeinsam und entschieden entgegenwirken, denn: Gewalt ist kein Spiel, weder am Sportplatz noch in der Familie oder sonst wo!

Respekt zeigen, ist echte Stärke

Die erschreckend hohe Anzahl an Femiziden ist die Spitze des Eisbergs – doch der Nährboden für Gewalt liegt in der Ansicht, dass Frauen und Mädchen weniger wert oder schlechter sind, und Stärke sich durch Abwertung, Macht und Gewalt ausdrückt. Es liegt an jeder und jedem von uns, Gewalt zu erkennen, anzusprechen und zu verhindern. Schau nicht zu! Zeig Haltung gegen Sexismus, Hass und Gewalt. Schreite ein und mach den Sport und die Gesellschaft zu einem sicheren Ort für alle, denn Respekt zeigen, ist echte Stärke!