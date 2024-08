RBS-Coach Lijnders: „Mit Respekt ins Duell gegen den GAK gehen“

Am Freitag ab 20:30 Uhr Auftakt beim Grazer AK 1902 Der FC Red Bull Salzburg eröffnet am Wochenende die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 mit einem...

Der FC Red Bull Salzburg eröffnet am Wochenende die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 mit einem Auswärtsspiel beim GAK 1902. Das Duell mit dem Aufsteiger aus der Steiermark findet am Freitag, den 02. August 2024 ab 20:30 Uhr in der Merkur Arena in Graz statt (live auf Sky Sport Austria) und wird von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den Grazer AK 1902 seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (4 Siege, 1 Unentschieden), in Pflichtspielen sogar sieben Mal in Folge – das letzte Duell war ein 6:0-Sieg im Cup-Halbfinale 2018/19.

Die Roten Bullen absolvieren seit der Saison 2005/06 zum zweiten Mal das Auftaktspiel einer Bundesliga-Saison gegen einen Aufsteiger. Im Spieljahr 2015/16 wurde die Startpartie gegen den SV Mattersburg verloren (1:2 A), Salzburg am Saisonende allerdings Meister.

Der FC Red Bull Salzburg startete die vergangenen sieben Spielzeiten jeweils mit einem Sieg in die Meisterschaft und traf dabei immer mindestens doppelt (insgesamt 18 Tore).

Der GAK ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen (5 Siege, 2 Remis in der 2. Liga), daheim sogar seit acht Ligaspielen (4 Siege, 4 Remis). Mit nur einer Heim-Niederlage kassierten die Grazer 2023/24 in der 2. Liga die wenigsten.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie) und Alexander Schlager (Knie).

Oscar Gloukh wird nach dem Ausscheiden von Israel bei Olympia morgen wieder in Salzburg sein.

Statements

Bernhard Seonbuchner über…

… den Start der ADMIRAL Bundesliga:

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und wir Teil des Bundesliga-Eröffnungsspiels sein dürfen. Dabei geht es gegen einen Aufsteiger, der mit Sicherheit hoch motiviert in die Meisterschaft gehen wird. Aber wir haben in der Vorbereitung viel und gut gearbeitet und sind für das Match beim GAK sehr positiv gestimmt. Wir sind mitten in der Transferzeit, die ja noch bis Anfang September geht. Aktuell gibt es in Sachen Transfers nichts Großartiges zu vermelden. Wir arbeiten dran und sind froh, dass sich der Kader in der Vorbereitung so stabil präsentiert hat.“

Pepijn Lijnders über …

… das Auftaktspiel in Graz:

„Auch ich freue mich, dass es jetzt in der Meisterschaft losgeht. Wir hatten eine gute Vorbereitung und neuen Start, wo wir viele neue Ideen in der Mannschaft implementiert haben. Da muss ich den Spielern ein großes Kompliment machen, weil sie das wirklich sehr gut umgesetzt haben.

Das Spiel am Freitag wird sicher nicht leicht. Der GAK kommt als Aufsteiger mit einem sehr positiven Gefühl in die Bundesliga. Sie haben in der vergangenen Saison nur drei Spiele in der Liga verloren, das sagt sehr viel aus. Sie machen das wirklich gut, und wir müssen mit Respekt in dieses Duell gehen.“