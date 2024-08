RBS-Innenverteidiger Pavlovic wechselt zum AC Milan

Nach zwei Saisonen beim FC Red Bull Salzburg spielt der Serbe fortan in der Serie A Die Zeit von Strahinja Pavlovic beim FC Red...

Die Zeit von Strahinja Pavlovic beim FC Red Bull Salzburg geht nach zwei Jahren zu Ende. Der 23-jährige Serbe wechselt nach Italien und unterschreibt beim dortigen Top-Klub AC Milan einen 4-Jahresvertrag.

V on den Roten Bullen zur WM und EM

Der groß gewachsene und aggressive Innenverteidiger kam im Sommer 2022 – nach einer schwierigen Zeit beim FC Basel und bei AS Monaco – zu den Roten Bullen, wo er sich von Spiel zu Spiel immer besser in Szene setzen konnte. Am Ende war „Pavlo“ bei insgesamt 71 Matches mit dabei (6 Tore, 6 Assists) und wuchs währenddessen zudem bei der serbischen A-Nationalmannschaft zu einer festen Größe heran. Er war sowohl bei der WM in Katar als auch zuletzt bei der EURO in Deutschland Stammspieler für sein Land. Künftig spielt Strahinja Pavlovic für den italienischen Vizemeister AC Milan, der auch in der UEFA Champions League im Einsatz ist und bei dem mit Noah Okafor ein anderer Ex-Spieler der Roten Bullen im Kader steht.

Statements

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Strahinja hat beim FC Red Bull Salzburg sehr gute Leistungen gezeigt und eine großartige Entwicklung durchgemacht. Und nachdem seine Performance beim serbischen Team auf großer internationaler Bühne ebenfalls stark gewesen ist, war uns klar, dass sein Wechsel zu einem europäischen Top-Klub nur eine Frage der Zeit sein würde. Wir sind überzeugt, dass er auch dort seine Qualität unter Beweis stellen wird, und wünschen Pavlo alles Gute und eine erfolgreiche weitere Karriere!“

Strahinja Pavlovic: „Ich bin als junger Spieler zum FC Red Bull Salzburg gekommen und kann heute sagen, dass es die beste Entscheidung war, die ich zum damaligen Zeitpunkt treffen konnte. Hier setzt man auf junge Spieler, gibt ihnen alle Möglichkeiten und die Chance, die beste Version aus sich selbst zu machen, wenn man bereit ist, hart zu arbeiten. Ich hatte hier zwei wunderschöne Jahre, in denen ich viel erlebt habe. Jetzt aber spüre ich, dass ich für den nächsten Schritt und für neue Aufgaben bereit bin. Ich werde sehr gern und mit vielen positiven Erinnerungen an meine Zeit in Salzburg zurückdenken.“