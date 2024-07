RBS-Legionär Pavlović mit AC Milan einig, Ablöse wird verhandelt

Der serbische Innenverteidiger Strahinja Pavlović zählte in den vergangenen Saisonen immer zu den besten Spielern der österreichischen Bundesliga. Der Abwehrspieler will zum AC Milan und ist sich mit dem Serie-A-Klub einig. Die beiden Vereine verhandeln nun bezüglich der Ablöse.

Der 23-jährige serbische Nationalspieler, der auch bei der Europameisterschaft 2024 alle drei Spiele über die volle Distanz für Serbien bestritt, ist sich laut Transfer-Experten Fabrizio Romano mit dem AC Milan einig:

🔴⚫️ AC Milan have agreed personal terms with Serbian CB Strahinja Pavlović on long term deal.

Negotiations underway with RB Salzburg on package and final fee.

Talks continue with Spurs for Emerson Royal and Monaco for Youssuf Fofana.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/klDYGVm2Yc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024