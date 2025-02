RBS-Trainer Letsch: „Müssen uns jeden Erfolg hart erarbeiten“

Am Sonntag startet der FC Red Bull Salzburg bei Austria Klagenfurt ins neue Bundesliga-Jahr Nachdem es für den FC Red Bull Salzburg schon im...

Am Sonntag startet der FC Red Bull Salzburg bei Austria Klagenfurt ins neue Bundesliga-Jahr

Nachdem es für den FC Red Bull Salzburg schon im letzten ADMIRAL Bundesliga-Match gegen Austria Klagenfurt ging, sind die Kärntner auch Gegner beim Auftakt im Jahr 2025. Diese Begegnung findet am kommenden Sonntag, den 09. Februar 2025 ab 14:30 Uhr in der Klagenfurter 28 Black Arena statt und wird von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg traf in jedem der 13 Duelle in der ADMIRAL Bundesliga gegen Austria Klagenfurt und erzielte dabei 33 Tore .

traf in jedem der in der ADMIRAL Bundesliga gegen Austria Klagenfurt und erzielte dabei . Thomas Letsch wird sein drittes Bundesliga-Spiel als Trainer des FC Red Bull Salzburg absolvieren, nach zwei Spielen als Interimstrainer im Dezember 2015. Letsch blieb in diesen beiden Spielen ohne Gegentor und wäre, wenn ihm das auch in Klagenfurt gelingen würde, der erste Salzburg-Coach seit 2005/06, der in seinen ersten drei Meisterschaftsspielen kein Gegentor kassiert.

wird sein als Trainer des FC Red Bull Salzburg absolvieren, nach zwei Spielen als Interimstrainer im Dezember 2015. Letsch blieb in diesen beiden Spielen und wäre, wenn ihm das auch in Klagenfurt gelingen würde, der erste Salzburg-Coach seit 2005/06, der in seinen ersten drei Meisterschaftsspielen kein Gegentor kassiert. Die Roten Bullen sind seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis) – erstmals in dieser Saison so lange. Die Salzburger trafen in den letzten drei Matches jeweils mindestens doppelt (9 Tore), das gelang ihnen innerhalb einer Meisterschaft zuletzt im April 2024.

sind seit (2 Siege, 2 Remis) – erstmals in dieser Saison so lange. Die Salzburger trafen in den letzten drei Matches jeweils mindestens doppelt (9 Tore), das gelang ihnen innerhalb einer Meisterschaft zuletzt im April 2024. Der FC Red Bull Salzburg traf fünf Mal in der Anfangsviertelstunde – Höchstwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Die Kärntner kassierten fünf Gegentore in den ersten 15 Minuten .

traf in der – Höchstwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Die Kärntner kassierten in den . Klagenfurts Neuzugang Martin Hinteregger wird bei einem Einsatz am 17. Spieltag nach 3.087 Tagen sein Comeback in der ADMIRAL Bundesliga geben. Seine bisherigen 143 Spiele absolvierte er allesamt für den FC Red Bull Salzburg.



Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Daouda Guindo (Knie), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Karim Konate (Knie).

Oscar Gloukh hat im Match gegen den LASK einen Bruch der Speiche erlitten, trägt aktuell Gips und fällt aus. Petar Ratkov (Knie) und Aleksa Terzic (Adduktoren) können ebenfalls nicht spielen.

Der Einsatz von Moussa Yeo (Adduktoren) ist fraglich.

Statements

Thomas Letsch über …

… das erste Meisterschaftsspiel des Jahres:

„Ich freue mich auf unser erstes Bundesliga-Spiel und dass es in Klagenfurt jetzt losgeht. Ich bin überzeugt, dass wir dafür bereit sind! In unserer aktuellen Situation ist es aber so, dass wir uns jeden Erfolg hart erarbeiten müssen. Wenn wir meinen, dass wir es aufgrund unserer individuellen Qualität mit links machen können, haben wir ein Problem. Wir müssen wissen, dass wir aus dieser Situation nur rauskommen, wenn wir alles investieren, wenn wir als Mannschaft agieren und den Plan, von dem wir alle überzeugt sind, über 90 Minuten durchziehen.“

Nicolas Capaldo über …

… das Duell mit den Kärntnern:

„Drei Punkte im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres wären extrem wichtig, entsprechend haben wir uns auch auf die Begegnung mit Klagenfurt vorbereitet. Da es für sie das erste Spiel im neuen Jahr ist, sind sie noch nicht wirklich ausrechenbar. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf unsere Leistung und unseren Fußball konzentrieren und alles für einen Sieg tun.“