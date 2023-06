Red-Bull-Juwel Diakité vor Wechsel nach Frankreich

Vor 1 ½ Jahren holte Red Bull Salzburg den jungen Ivorer Oumar Diakité von dessen Heimatklub ASEC Mimosas in die Mozartstadt und parkte ihn,...

Vor 1 ½ Jahren holte Red Bull Salzburg den jungen Ivorer Oumar Diakité von dessen Heimatklub ASEC Mimosas in die Mozartstadt und parkte ihn, wie es bei den Salzburgern üblich ist, sofort in Liefering. Nun steht der Angreifer vor dem Absprung nach Frankreich.

Diakité wusste bei den Lieferingern durchaus zu überzeugen – speziell in der laufenden Saison. In 23 Zweitligaspielen erzielte er in der Saison 2022/23 stolze neun Tore und sechs Assists, brauchte nur knapp 125 Minuten pro Scorerpunkt.

Allerdings ist es ein Landsmann von Diakité, der ihm den Weg nach ganz oben ein wenig verstellt: Karim Konaté ist bereits deutlich weiter, gilt auch als der Spieler mit dem größeren Talent und wird demnach auch der nächste Spieler sein, der den fixen Sprung in den Bundesligakader der Bullen schaffen wird. In dieser Zweitligasaison erzielte der 19-Jährige 15 Tore, traf zudem bereits dreimal in der Bundesliga. Auch die mögliche bzw. wahrscheinliche Rückkehr von Roko Simic nach seiner Leihe beim FC Zürich, macht die Sache für Diakité nicht einfacher.

Nun sollen bereits mehrere Klubs auf den 19-jährigen Diakité aufmerksam geworden sein. Neben den belgischen Topklubs RSC Anderlecht und Union Saint-Gilloise, soll sich vor allem der französische Erstligist Stade Reims Gefallen am jungen Ivorer, der zu Saisonbeginn noch wegen eines Wadenbeinbruchs ausfiel, gefunden haben.

Reims steht eine Runde vor Saisonschluss auf dem elften Platz und damit im gesicherten Mittelfeld der Ligue 1. Der kleine französische Klubs konnte in den letzten Jahren Ablösesummen bis zu zehn Millionen Euro bezahlen und demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Verein weniger an einer Leihe, sondern an einer fixen Verpflichtung des 183cm großen Stürmers interessiert ist.