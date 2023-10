Red Bull Salzburg empfängt den Tabellendritten

Für den FC Red Bull Salzburg geht es nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel weiter. Dabei treffen die Roten Bullen am Samstag, den 21....

Für den FC Red Bull Salzburg geht es nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel weiter. Dabei treffen die Roten Bullen am Samstag, den 21. Oktober 2023 auf den Tabellendritten, den LASK. Das Duell in der Red Bull Arena beginnt um 17:00 Uhr und wird von Schiedsrichter Alexander Harkam geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg ist seit zwölf Spielen in der ADMIRAL Bundesliga gegen den LASK ungeschlagen (9 Siege, 3 Unentschieden).

ist seit in der ADMIRAL Bundesliga gegen den LASK ungeschlagen (9 Siege, 3 Unentschieden). Die Roten Bullen gewannen in der ADMIRAL Bundesliga die letzten 14 Spiele , in die Salzburg nicht als Tabellenführer ging (inkl. Auftaktspiele). In den letzten sechs dieser Spiele kassierte Salzburg kein Gegentor.

gewannen in der ADMIRAL Bundesliga die letzten , in die Salzburg ging (inkl. Auftaktspiele). In den letzten sechs dieser Spiele kassierte Salzburg kein Gegentor. Konate, Simic & Co. erzielten vier Tore in der Schlussviertelstunde – nur der LASK (5) in dieser Saison mehr.

erzielten in der – nur der LASK (5) in dieser Saison mehr. Die Roten Bullen sind als einziges Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga ohne Gegentor in der Schlussviertelstunde .

sind als einziges Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga in der . Der FC Red Bull Salzburg verlor das letzte Bundesliga-Heimspiel mit 0:1 (gegen Blau-Weiß Linz) – nach zuvor 45 ungeschlagenen Heimmatches in Folge. Zwei BL-Heimniederlagen en suite gab es zuletzt im Sommer 2014.

verlor das mit 0:1 (gegen Blau-Weiß Linz) – nach zuvor 45 ungeschlagenen Heimmatches in Folge. Zwei BL-Heimniederlagen en suite gab es zuletzt im Sommer 2014. Der LASK gewann fünf der ersten zehn Bundesliga-Spiele und rangiert aktuell auf Rang 3 – exakt wie in der Vorsaison. 2022/23 hatte der LASK allerdings um einen Punkt mehr (19).

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Leandro Morgalla (Oberschenkel), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Ob Sekou Koita (Adduktoren) dabei sein kann, ist noch offen.

Strahinja Pavlovic (Rot-Sperre) ist nicht einsatzberechtigt.

Statements

Gerhard Struber über …

… das Duell mit den Linzern:

Es ist sehr positiv, dass wir unsere Jungs aus der Länderspielpause wieder zurückhaben. Viele von ihnen haben mit ihren Nationalteams gute Momente sammeln können, was positiv ist. Und es schaut auch so aus, dass alle wieder einsatzfähig sein werden und sich niemand verletzt hat.

Wir wissen, dass tabellarisch die dritte Kraft im Lande zu uns kommt, von dem her müssen wir bereit sein, auch in diesem Spiel mit all unseren Mitteln all in zu gehen. Wir wollen vor heimischer Kulisse unter Beweis stellen, dass es gegen uns sehr schwierig ist, wenn wir mit unserem typischen Spirit unsere spielerischen Grundprinzipien auf den Platz bringen. Das gilt es, von der ersten bis zur letzten Sekunde abzurufen.“

Alexander Schlager über …

… das Spiel gegen seinen Ex-Klub:

„Für mich ist das am Samstag schon ein besonderes, ein cooles Spiel. Ich bin dem LASK sehr dankbar für die Zeit, die ich dort hatte. Das habe ich ja schon mehrfach betont. Aber am Samstag geht es für uns, für den FC Red Bull Salzburg, in ein wichtiges Heimspiel. Da wollen wir die drei Punkte unbedingt in Salzburg lassen. Alles andere ist nebensächlich.

Der LASK hat eine sehr anspruchsvolle und gute Mannschaft. Im Sommer hat es da ja eine gewisse Umstellung gegeben. Aber letztendlich liegt es an uns, an der Art und Weise, wie wir ins Spiel gehen und was wir auf den Platz bringen. Wenn da jeder von uns am Limit unterwegs ist, was wir am Samstag sicher brauchen werden, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir mit einem Heimsieg weitermachen.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den LASK

14.05.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1

16.04.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

12.03.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2

01.10.2022 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1

02.03.2022 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:0

03.10.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

16.05.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:5

18.04.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:0

20.03.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1

13.12.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

05.07.2020 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:3

14.06.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

14.02.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:3

22.09.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:2

12.05.2019 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:1

07.04.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2

28.10.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 3:3

29.07.2018 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

08.04.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:0

16.12.2017 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

14.10.2017 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:3

29.07.2017 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1

fairplay Aktionswochen 2023: Gemeinsam gegen Hass & Hetze

Der FC Red Bull Salzburg engagiert sich auch heuer wieder in den Aktionswochen gegen Extremismus und für eine vielfältige und offene Gesellschaft, in der Hass und Hetze keinen Platz haben.

#KeinHass #NoHate

Gemeinsam mit vielen anderen Institutionen und Klubs wollen wir menschenfeindlichem Gedankengut entgegenwirken. Im österreichischen Fußball haben Hass und Hetze keinen Platz, weder am Fußballfeld noch auf den Tribünen oder außerhalb des Stadions. Jeder Matchbesucher ist dazu aufgerufen, sich für eine vielfältige und offene Fußballkultur einzusetzen, in der sich alle trotz ihrer Unterschiede willkommen fühlen und niemand Angst vor Diskriminierung und Ausgrenzung haben muss.

Gerade der Sport hat das Potenzial, Raum für Gemeinsames zu schaffen, Menschen zusammenzubringen und ihre Vielfalt sichtbar zu machen.

#fairplay Aktionswochen

Zum 24. Mal finden im Oktober die fairplay Aktionswochen im Fußball statt. Heuer widmen sich diese schwerpunktmäßig dem Einsatz gegen Extremismus im Sport und für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Von 4. bis 29. Oktober 2023 sind alle Vereine und Initiativen in Österreich aufgerufen, sich gemeinsam gegen Hass und Hetze im Fußball starkzumachen.

Pressemeldung RB Salzburg