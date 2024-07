Red Bull Salzburg geht mit 34 Spielern ins Trainingslager

Nach einem Testmatch beim SV Kuchl geht es gleich weiter nach Saalfelden Die ersten beiden Trainingswochen der Vorbereitung unter Neo-Coach Pepijn Lijnders gehen dem...

Nach einem Testmatch beim SV Kuchl geht es gleich weiter nach Saalfelden

Die ersten beiden Trainingswochen der Vorbereitung unter Neo-Coach Pepijn Lijnders gehen dem Ende zu, und der Weg führt den FC Red Bull Salzburg dann weiter ins Trainingslager nach Saalfelden. Dort absolvieren Dedic, Konate & Co. im Hotel Gut Brandlhof auf dem hauseigenen Trainingsgelände elf Tage ihrer Vorbereitung. Bis inklusive 17. Juli arbeitet man hier gemeinsam intensiv in Richtung Saisonstart, der am 26. Juli mit der 1. Cup-Runde beim FC Dornbirn vonstattengehen wird.

Das Teamhotel ist dem FC Red Bull Salzburg ja bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt. Auch andere prominente Klubs, wie etwa der FC Liverpool (mit Pep Lijnders), Newcastle United, RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach, waren dort schon zur Vorbereitung.

EM-Teilnehmer kommen retour

Insgesamt 34 Spieler der Roten Bullen werden die Reise ins Trainingscamp antreten, wobei Petar Ratkov planmäßig am 10. Juli ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Strahinja Pavlovic und Luka Sucic, die in allen drei EM-Gruppenspielen zum Einsatz gekommen sind, erhalten eine längere Verschnaufpause und werden am 19. Juli zurückerwartet.

Zwischenstopp mit Testspiel

Auf dem Weg nach Saalfelden legt das Team aber noch einen Zwischenstopp in Kuchl ein. Dort findet am Samstag das zweite Vorbereitungsmatch (ab 15:00 Uhr gegen den SV Kuchl) statt.

Der darauffolgende Trainingsplan im Camp sieht dann insgesamt 12 Trainingseinheiten sowie zwei Testduelle (gegen Sparta Prag und HNK Rijeka) vor.

Medienakkreditierungen für die Testmatches sind unter folgenden Mailadressen zu beantragen:

Testspiel vs. SV Kuchl: [email protected]

Testspiel vs. Sparta Prag: [email protected]

Testspiel vs. HNK Rijeka: [email protected]