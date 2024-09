Red Bull Salzburg verlängert langfristig mit Diambou

Der FC Red Bull Salzburg und Mamady Diambou verlängern die Zusammenarbeit. Der 21-jährige malische Mittelfeldmann unterschreibt bei den Roten Bullen einen neuen Kontrakt bis...

Der FC Red Bull Salzburg und Mamady Diambou verlängern die Zusammenarbeit. Der 21-jährige malische Mittelfeldmann unterschreibt bei den Roten Bullen einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2028.

Mamady Diambou kam Anfang 2021 aus seiner Heimat nach Salzburg, wo er zunächst als Kooperationsspieler für den FC Liefering im Einsatz war (32 Partien mit drei Toren und zwei Assists). Ab Jänner 2023 war der aggressive Defensivakteur für ein halbes Jahr an den FC Luzern in die Schweiz ausgeliehen und spielte dort in 14 Matches.

Seit Anpfiff der Saison 2023/24 steht der malische Teamspieler mittlerweile fix im Kader der Roten Bullen, wo er auf 40 Einsätze zurückblicken kann.

Statements

Bernhard Seonbuchner:

„Mamady ist ein unglaublich spannender Spieler, der in seiner Entwicklung gut unterwegs ist, bei dem wir aber noch enorm viel Potenzial sehen. Und weil wir überzeugt sind, dass er diese Möglichkeiten ausschöpfen wird, haben wir seinen Vertrag bei uns langfristig verlängert. Seine Entwicklung bei uns ist noch lange nicht zu Ende.“

Mamady Diambou:

„Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung und das Vertrauen, das der FC Red Bull Salzburg in mich setzt. Meine ersten Jahre hier waren sehr spannend, ich konnte schon jede Menge lernen. Diesen Weg möchte ich weiter fortsetzen und dem Klub mit möglichst guten Leistungen zu weiteren Erfolgen und auch Titeln verhelfen. Dafür werde ich alles investieren.“

