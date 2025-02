Red Bull Salzburg verpflichtet belgischen Angreifer Yorbe Vertessen

Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet einen neuen Spieler für die Angriffsriege. Der 24-jährige Belgier Yorbe Vertessen kommt vom deutschen Bundesligisten Union Berlin und...

Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet einen neuen Spieler für die Angriffsriege. Der 24-jährige Belgier Yorbe Vertessen kommt vom deutschen Bundesligisten Union Berlin und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Vertessen begann seine Karriere bei PSV Eindhoven, für die er auf insgesamt beachtliche 102 Pflichtspiele kam (18 Tore, 11 Vorlagen). Nach erfolgreichen Jahren bei PSV und einer Leihe zu Union Saint-Gilloise in der belgischen Pro League wechselte Vertessen im Februar 2024 zu Union Berlin. Dort erzielte er in 32 Spielen fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Der dynamische Angreifer kommt also trotz seines noch jungen Alters mit der Erfahrung aus in Summe 154 nationalen und internationalen Einsätzen für Erstliga-Teams in den Niederlanden, Belgien und Deutschland zu den Roten Bullen.

Daten

Geboren: 08. Jänner 2001

Größe: 1,74 m

Letzter Klub: Union Berlin

Position: Sturm

Statements

Geschäftsführer Sport Rouven Schröder:

„Mit Yorbe Vertessen bekommen wir einen vielseitigen Offensivspieler, den wir schon lange beobachtet haben. Wir sind überzeugt davon, dass noch viel ungenutztes Potenzial in ihm steckt und dass wir hier das ideale Umfeld bieten können, um ihn zu entwickeln und zu fördern. Durch seine Verpflichtung gewinnen wir in der Offensive an Flexibilität, Kreativität und auch an Torgefahr. Damit wird er uns hoffentlich hier viel Freude bereiten.“

Yorbe Vertessen:

„Ich habe viel Gutes über den FC Red Bull Salzburg und das Umfeld gehört und freue mich sehr darauf, für diesen großartigen Klub alles zu geben und dem Team schnell zu helfen. Ich stand mit den Verantwortlichen bereits über einen längeren Zeitraum immer wieder in Kontakt, was mir das Gefühl gab, dass auf mich gezählt wird – das war letztendlich ausschlaggebend für mich. Der Spielstil passt zudem perfekt zu meinen Eigenschaften, deshalb bin ich sicher, dass ich hier als Spieler und Persönlichkeit wachsen kann.“

( Pressemeldung Red Bull Salzburg )