Red Bull Salzburg verpflichtet PSG-Talent

Verteidiger Joane Gadou wird Spieler des FC Red Bull Salzburg. Der 17-jährige Franzose Joane Gadou wechselt von der U19 des französischen Meisters Paris Saint-Germain zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

In der Spielzeit 2023/24 war der groß gewachsene Innenverteidiger hauptsächlich in der U19-Meisterschaft im Einsatz. Zudem nahm er in diesem Jahr auch mit Frankreichs U17 an der Europameisterschaft teil, wo er Kapitän war. Einmal stand Gadou bei PSG bereits im Kader für ein Spiel der UEFA Champions League, kam aber nicht zum Einsatz.

Daten

Geboren: 17. Jänner 2007

Größe: 1,95 m

Letzter Klub: Paris Saint-Germain U19

Position: Innenverteidigung

Statements

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Joane Gadou ist ein absolutes Top-Talent, der viele verschiedene Möglichkeiten für den nächsten Karriereschritt hatte, sich letztlich jedoch für uns und unseren Salzburger Weg entschieden hat. Darüber freuen wir uns naturgemäß sehr, denn wir sind von seinen Qualitäten mehr als überzeugt. Wir wissen aber auch, dass er noch sehr jung ist, und werden ihm selbstverständlich die Zeit zum Reifen geben.“

Joane Gadou: „Ich bin sehr glücklich, dass ich einen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg unterschrieben habe, und kann es kaum erwarten, den Rasen im Stadion zu betreten. Salzburg ist für mich eine sehr gute Wahl, weil es ein Klub ist, der jungen Spielern vertraut und ihnen schnelle Fortschritte ermöglicht. Das möchte ebenfalls ich schaffen. Ich bewundere Dayot Upamecano, der ja auch hier gespielt hat, mittlerweile französischer Teamspieler ist und mit dessen Spielstil ich mich ein wenig identifiziere.“