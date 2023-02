Richard Strebinger unterschreibt bei der SV Ried

Tormann Richard Strebinger wird die SV Guntamatic Ried im Frühjahr verstärken. Der 29-jährige Niederösterreicher war zuletzt in Polen bei Legia Warschau engagiert. „Aufgrund des...

Tormann Richard Strebinger wird die SV Guntamatic Ried im Frühjahr verstärken. Der 29-jährige Niederösterreicher war zuletzt in Polen bei Legia Warschau engagiert.

„Aufgrund des Ausfalls von Samuel Sahin-Radlinger mussten wir am Tormann-Sektor noch reagieren. Mit Richard Strebinger haben wir einen Tormann gefunden, der genau in das von uns vorgegebene Profil passt. Er ist ein Österreicher mit sehr viel Erfahrung und ist sofort verfügbar. Mit ihm sowie mit Jonas Wendlinger und Patrick Moser sind wir auf dieser Position jetzt gut aufgestellt und für alle kommenden Aufgaben gerüstet“, betont SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer.

„Die SV Guntamatic Ried ist ein Traditionsverein in der Bundesliga. Für mich ist das jetzt eine sehr spannende Aufgabe. Ich möchte der Mannschaft so gut es geht helfen, damit wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Vom ersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss ist es sehr schnell gegangen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich es machen will. Deshalb haben wir das jetzt sofort fixiert, damit ich schnell zur Mannschaft stoßen kann“, sagt Richard Strebinger.

Steckbrief Richard Strebinger: