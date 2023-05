Ried-Fans: „Haben es nicht mehr in der eigenen Hand“

Die SV Ried hat nach der 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen den SCR Altach keine guten Karten im Abstiegskampf. Wir wollen uns ansehen ob die...

Die SV Ried hat nach der 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen den SCR Altach keine guten Karten im Abstiegskampf. Wir wollen uns ansehen ob die Fans noch Hoffnung auf den Klassenerhalt haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

haka1912: „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Vielleicht reist die gesamte SVR-Community ein Weilchen nicht mehr dem Bundesliga-Zirkus hinterher. Gut möglich. Es kann aber auch anders kommen. Wir siegen in Hartberg und Lustenau biegt Altach, alles keine abwegigen Geschichten. Ein weiteres Mal heißt es Daumen halten, die Schals hochheben, schreien, anfeuern, alles geben. Wir stehen nicht aufgrund von Fehlleistungen des VARs, der Schiedsrichter, der Bundesliga oder einer Mafia da, wo wir stehen, sondern einzig und allein aus sportlichen Gründen, wenn man die bislang gespielten 30 Runden hernimmt. Vielleicht schaffen wir es doch – und genau um das geht es jetzt noch einmal, vielleicht sogar ein zweites Mal. Wir sind Ried, das ändert auch ein eventueller Abstieg nicht. Tradition verbindet, Tradition verpflichtet. Stolz in die kommenden Wochen, Monaten, Jahren. Am Samstag heißt die Herausforderung Hartberg, Steiermark. Alles Gute, Jungs.“

budspencer: „Also der Fußball schreibt manches Mal schon seine eigenen Geschichten, und wenn die SV Ried den Klassenerhalt noch schaffen sollte, dann gehört das definitiv in die Rubrik „Kuriose Fußballgeschichten“. Es wird sich zeigen, ob die Mannschaft noch den Willen hat und an sich glaubt. Rechnerisch wäre es noch möglich. Bei einem Sieg gibt es einen „schönen“ Showdown am letzten Spieltag.“

Stachelbart: „Ganz abgeschrieben habe ich den Klassenerhalt irgendwie auch noch nicht. Altach wiegt sich quasi schon in Sicherheit und wir können im Grunde nur noch gewinnen, da wir eh schon ziemlich sicher als Absteiger feststehen. Beste Voraussetzungen also für das Wunder.“

Joke: „Hören wir bitte auf zu spekulieren. Am Samstag werden wir den Abstieg fixieren – vermutlich aus eigener Unfähigkeit auch in dem Spiel bei einer gleichzeitigen Niederlage von Altach parallel. Eh wurscht, nicht unverdient.“

boandlkramer: „Plavotic fällt für das Spiel, bzw. den Rest der Saison, wegen eines Sehneneinrisses aus.“

Die Fans machen sich außerdem schon Gedanken wie es weitergehen soll, wenn der Klassenerhalt nicht gelingen sollte:

IIngobert: „Ich glaube einen nicht unwesentlichen Beitrag zur sportlichen Situation der letzten Jahre, haben die unzähligen Trainerwechsel. Jetzt den nächsten Trainer zu stanzen, würde ich tunlichst vermeiden. Senft hat sich eine echte Chance verdient, darum soll man ihm die jetzt auch geben. Und zwar unabhängig von der Höhe der Liga.“

shmeedee: „Ich würde auch mit Senft in die 2. Liga gehen. Dürfte einen guten Draht zur Mannschaft haben (Ausnahmen gibt es immer und überall). Als Sportdirektor bzw. Zuständigen für die Kaderplanung hätte ich mir gerne Tino Wawra gewünscht, aber der ist ja leider nach St. Pölten gewechselt… Der hat mit wenigen finanziellen Mitteln ziemlich gute Arbeit geleistet in Linz, ist zwar auch ein ehemaliger Spieler aber kommt trotzdem eher von „Außen“.

Joke: „Senft passt für Liga 2 glaube ich ganz gut. Wie jemand schon geschrieben hat – gibt es dann hoffentlich einen realistischen 2- oder 3-Jahresplan für den Wiederaufstieg. Und wenn wir uns ehrlich sind – wer von den externen besseren Trainern tut sich Ried an? Auf der Sportdirektorposition besteht natürlich schon Handlungsbedarf finde ich.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Ried-Fans vor dem Hartberg-Spiel.