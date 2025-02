Robert Klauß vor LASK-Duell: „Wir müssen gegen den Ball scharf sein“

Die ersten beiden Spiele des Jahres verliefen für den SK Rapid ergebnistechnisch ernüchternd. Null Punkte aus zwei Partien – eine Bilanz, die sowohl Mannschaft...

Die ersten beiden Spiele des Jahres verliefen für den SK Rapid ergebnistechnisch ernüchternd. Null Punkte aus zwei Partien – eine Bilanz, die sowohl Mannschaft als auch Trainerteam nicht zufriedenstellen kann. Was sagt Trainer Robert Klauß zu Aufarbeitung der letzten Spiele und zum bevorstehenden LASK-Spiel?

„Wir haben das Derby inhaltlich aufgearbeitet, um zu sehen, woran es gelegen hat, aber auch, was wir gut gemacht haben„, erklärt Trainer Robert. Im Fokus stand die Verbesserung einzelner Aspekte, um gegen den kommenden Gegner, den LASK, optimal vorbereitet zu sein. „Wir haben uns relativ früh auf den LASK fokussiert. Es ist eine starke Mannschaft mit viel Qualität. Wir haben den Jungs einige Dinge mitgegeben, die uns Erfolg bringen können.“

Auch beim Gegner klappte der Start in das neue Kalenderjahr nicht nach Wunsch. Mit zwei torlosen Unentschieden in den ersten Spielen ist der LASK hinter den Erwartungen geblieben. Dennoch warnt Rapid-Trainer Robert vor den Qualitäten der Linzer: „Ich sehe den LASK weiterhin als eine Mannschaft mit sehr viel Einzelspielerqualität, einem breiten Kader und einer klaren Spielidee. Durch den Trainerwechsel im Herbst sind sie noch etwas unkonstant, aber ich rechne damit, dass sie im Laufe der Saison weiter vorne mitmischen können.“

Für Rapid gilt es nun, auf die eigenen Stärken zu setzen und dem Spiel des Gegners entschlossen entgegenzutreten. „Wir müssen gegen den Ball scharf sein, weil der LASK sehr guten Ballbesitzfußball spielt. Sie haben viel Kontrolle und ähnlich wie wir viel Ballbesitz. Das gibt uns aber auch die Chance, aus Balleroberungen heraus immer wieder Chancen zu kreieren„, analysiert der Coach. Was für Rapid sprechen könnte: „Die letzten beiden Spiele hatten wir eher Gegner, die weniger fürs Spiel getan haben. Jetzt treffen wir auf eine Mannschaft, die viel mit dem Ball arbeitet. Darauf bereiten wir uns intensiv vor.“ Dies wird aber auch der LASK ähnlich sehen, der in den Partien gegen Blau-Weiß Linz und den GAK das Spiel machen musste.

Personelle Situation und Sperren

Rapid muss im Spiel gegen den LASK auf zwei gesperrte Spieler verzichten. „Dion Beljo und Sangaré haben jeweils die fünfte gelbe Karte erhalten und sind daher nicht spielberechtigt“, erklärt der Trainer. Abgesehen davon sind jedoch alle anderen Spieler fit und voll im Trainingseinsatz. „Die restlichen Spieler sind gut drauf, haben eine gute Trainingswoche hinter sich, und wir werden dann entscheiden, wie der finale Kader aussieht.“ Was zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht feststand war die Sperre von Tormann Hedl. Die Bundesliga informierte am Freitag, dass dem Protest des SK Rapid gegen den Beschluss des Senat 1 keine Folge geleistet wurde. Der SK Rapid will nun mögliche Rechtsmittel prüfen.

