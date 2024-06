Rolf Landerl neuer Chefcoach von Austria Klagenfurt II

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben eine Schlüsselposition im Nachwuchs prominent besetzt: UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Rolf Landerl ist neuer Chefcoach der zweiten Mannschaft, die in der...

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben eine Schlüsselposition im Nachwuchs prominent besetzt: UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Rolf Landerl ist neuer Chefcoach der zweiten Mannschaft, die in der Saison 2024/25 in der Kärntner Liga antreten wird. Der frühere ÖFB-Teamspieler wird hart daran arbeiten, möglichst vielen Talenten den Weg in den Profifußball zu ebnen.

„Wir freuen uns total darüber, einen derart anerkannten und erfahrenen Trainer für die Austria gewonnen zu haben. Rolf Landerl wird mit seiner Expertise sehr wertvoll für unseren Verein sein, die Burschen fordern, fördern und in einer wichtigen Phase ihrer Entwicklung begleiten“, sagt Robert Micheu, Akademieleiter der Violetten.

Landerl wurde in Wien geboren und spielte in der Jugend beim SK Rapid, ehe er seine Spuren in Kärnten für Wernberg, Viktring, Mölltal, die Austria Klagenfurt und Ferlach hinterließ. Es war der Auftakt einer internationalen Karriere, die den früheren Mittelfeld-Mann in die Slowakei, die Niederlande, nach Portugal, Ungarn und Deutschland führte.

Als Trainer startete der frühere Nationalspieler seine Laufbahn in der Akademie des FC Admira Wacker. Nach einem Abstecher zu St. Margarethen kehrte Landerl in die Südstadt zurück und übernahm die Zweitvertretung, ehe er zum deutschen Viertligisten VfB Lübeck wechselte. In Schleswig-Holstein blieb der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber fünf Jahre, sein größter Erfolg war der Aufstieg als Meister in die 3. Liga.

Im Sommer 2021 kehrte Landerl nach Österreich zurück, übernahm den Trainerposten beim Zweitligisten SV Horn, den er im September 2022 auf dem zweiten Tabellenplatz nach neun Runden in Richtung des Liga-Rivalen und Ex-Klubs FC Admira Wacker verließ. Nun will der Fußball-Lehrer dabei mithelfen, die Austria-Talente zu formen.

„Ich bin damals als junger Kerl nach Kärnten gekommen und habe mich sehr wohlgefühlt. Es war der Startschuss für meine Spielerkarriere. Nun freue ich mich darauf, meine Erfahrung an die Burschen in Klagenfurt weitergeben zu können. Die Austria hat sich in den letzten Jahren herausragend entwickelt und legt großen Wert auf die Nachwuchsarbeit. Das Konzept hat mich überzeugt und ich habe große Lust, meinen Teil zum Erfolg beizutragen“, sagt Landerl.

