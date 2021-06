Saisonrückblick 2020/21: Tops, Flops & Stats zum LASK

Wir lassen die Bundesligasaison 2020/21 noch einmal Revue passieren. In unserer Serie werden alle zwölf Klubs beleuchtet, wir fassen die „greifbaren Statistiken“ zur Saison...

Wir lassen die Bundesligasaison 2020/21 noch einmal Revue passieren. In unserer Serie werden alle zwölf Klubs beleuchtet, wir fassen die „greifbaren Statistiken“ zur Saison auf Basis unserer wöchentlichen Effizienzliste zusammen und schauen uns an, welche Spieler überzeugten und welche hinter den Erwartungen blieben.

Heute geht’s um den LASK, der im Zuge des neuerlichen Trainerwechsels wieder einiges an spielerischer Selbstverständlichkeit verlor. Zudem hatten einige Schlüsselspieler immer wieder mit Formkrisen zu kämpfen und auch der Verletzungsteufel machte vor den Linzern nicht Halt. Und dann wären da noch die immer wieder aufkeimenden Skandale…

Top

Johannes Eggestein. Immer wieder brachen den Linzern entweder transfer- oder verletzungsbedingt die Einserstürmer weg – immer wieder stand man vor der Aufgabe, möglichst schnell einen adäquaten Ersatz zu finden. Mit Johannes Eggestein gelang dies einmal mehr. Auch wenn der Deutsche im Frühjahr in ein Formloch fiel, ist er mit 20 Scorerpunkten einer der Gewinner der Saison.

Reinhold Ranftl. Der rechte Flügelverteidiger ist eine absolute Konstante im LASK-Spiel und sorgt permanent für Stress beim Gegner. Kein Spieler der Liga flankt so häufig wie er und so kann der 29-Jährige weiterhin als einer der gefährlichsten und unberechenbarsten Flügelspieler der Liga bezeichnet werden.

Andreas Gruber. Mit seiner Verletzung begann der Einbruch des LASK. Bis zur 18.Runde, in der sich Gruber einen Kreuzbandriss zuzog, spielten die Linzer ähnlich souverän wie in den besten Phasen der vorangegangenen Jahre. Mit Grubers Verletzung verlor man Variabilität in der Offensive und gewann in der Liga nur noch vier Spiele.

Andres Andrade. Der Panamaer war in einer wankelmütigen LASK-Abwehr eine der positiven Überraschungen. Vor allem im Herbst spielte der 22-Jährige bärenstark, überzeugte im Aufbauspiel und mit seinem Tempo. Im Frühjahr ließ er sich von seinen schwächelnden Nebenleuten anstecken und fand erst gegen Saisonende wieder zu seiner Form.

Flop

„Skandalklub“. Wie schon in der Vorsaison hatten auch diesmal die negativsten Schlagzeilen zum LASK ihren Ursprung außerhalb des Platzes. Aktuell geht es (mittlerweile Ex-)Vizepräsident Jürgen Werner und Verstöße gegen die Regeln der Third Party Ownership, sowie um Ungereimtheiten rund um Präsident Siegmund Gruber und sein Umfeld. Mittlerweile kippt auch die Stimmung unter den eigenen Fans, unter denen viele die ständigen Querelen rund um den LASK satt haben.

Christian Ramsebner. Obwohl es beim LASK Platz für drei Innenverteidiger gibt, hat der 32-Jährige keinen Platz mehr im Team. Ramsebner brachte es in der Liga nur auf fünf Einsätze, ist mittlerweile nur noch fünfter Innenverteidiger bei den Linzern.

Alexander Schlager. Beim Keeper der Oberösterreicher erwartete man für die abgelaufene Saison den nächsten großen Schritt und eine weitere Leistungssteigerung. Aber es kam anders und Schlager wirkte sowohl beim LASK, als auch beim Nationalteam als Unsicherheitsfaktor und leistete sich mehrere grobe Schnitzer.

Dominik Thalhammer. Der Coach der Linzer ist die Antithese zu seinen kämpferischen Vorgängern. Nicht selten wirkte es so, dass sich seine lethargische Art negativ auf die Mannschaft auswirkte. Kurz vor Saisonschluss kam es schließlich auch noch zum Zerwürfnis mit Co-Trainer Emanuel Pogatetz. Thalhammer schaffte es (bisher) nicht, den alten LASK-Wiedererkennungswert zu re-etablieren und fand auch kaum andere Lösungsansätze für anhaltende Probleme.

Valentino Müller. Das einstige Top-Talent des SCR Altach tritt auf der Stelle. In der vorangegangenen Saison kam er immerhin noch zu ein paar Einsätzen in der Kampfmannschaft, aber 2020/21 war nur noch in der 2.Liga Platz für ihn. Und selbst dort spielte der 22-Jährige keine tragende Rolle.

Tore:

12 – Johannes Eggestein

6 – Thomas Goiginger

5 – Andreas Gruber

4 – Gernot Trauner, Reinhold Ranftl

3 – Peter Michorl, Husein Balic, James Holland, Dominik Reiter

2 – Marko Raguz, Rene Renner, Philipp Wiesinger, Lukas Grgic

1 – Petar Filipovic, Mamadou Karamoko, Marvin Potzmann

Assists:

8 – Johannes Eggestein

7 – Thomas Goiginger

6 – Peter Michorl, Husein Balic

5 – Gernot Trauner

4 – Andres Andrade

3 – Andreas Gruber, Reinhold Ranftl

2 – Marko Raguz, James Holland, Lukas Grgic

1 – Dominik Reiter, Mads Emil Madsen, Mamadou Karamoko

Assist-Assists:

6 – Reinhold Ranftl

4 – Thomas Goiginger, Andreas Gruber, Rene Renner

3 – Philipp Wiesinger

2 – Johannes Eggestein, Peter Michorl, Husein Balic, James Holland, Andres Andrade

1 – Gernot Trauner, Dominik Reiter, Petar Filipovic

Effizienzliste Punktzahl (Top-10):

[ Die Wichtigkeit von Toren, Assists und Assist-Assists wird nach einer von abseits.at entwickelten Metrik in Punkte übertragen, die einen Gesamtwert über die Effizienz des Spielers über die gesamte Saison darstellen. Sämtliche Effizienzlisten und genauere Infos über die Bewertungskriterien nach einzelnen Spieltagen findet ihr hier. In Klammer die Gesamtplatzierung unter allen Bundesliga-Spielern 2020/21. ]

41,79 (9.) – Johannes Eggestein

27,79 (26.) – Thomas Goiginger

22,62 (35.) – Peter Michorl

21,17 (40.) – Husein Balic

19,93 (45.) – Gernot Trauner

19,90 (46.) – Andreas Gruber

18,77 (48.) – Reinhold Ranftl

11,70 (83.) – Marko Raguz

10,89 (87.) – James Holland

9,10 (98.) – Rene Renner