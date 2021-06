Saisonrückblick 2020/21: Tops, Flops & Stats zur SV Ried

Wir lassen die Bundesligasaison 2020/21 noch einmal Revue passieren. In unserer Serie werden alle zwölf Klubs beleuchtet, wir fassen die „greifbaren Statistiken“ zur Saison...

Wir lassen die Bundesligasaison 2020/21 noch einmal Revue passieren. In unserer Serie werden alle zwölf Klubs beleuchtet, wir fassen die „greifbaren Statistiken“ zur Saison auf Basis unserer wöchentlichen Effizienzliste zusammen und schauen uns an, welche Spieler überzeugten und welche hinter den Erwartungen blieben.

Im heutigen Teil unseres Saisonrückblicks widmen wir uns der SV Ried, die sich vor allem im Saisonfinish noch einmal ordentlich aufraffte und in der Qualifikationsgruppe nur ein Spiel verlor, weshalb es am Ende klar zum Klassenerhalt reichte.

Top

Marco Grüll. Der U21-Nationalspieler aus Schwarzach im Pongau funktioniert also auch in der Bundesliga. In nur drei Saisonen stieg der pfeilschnelle Offensivspieler aus der Regionalliga, über die 2. Liga in die Bundesliga auf und war auch hier die absolute Stütze seines Teams. Folgerichtig folgt nun der nächste Schritt, in Form eines Transfers zum SK Rapid.

Ante Bajic. Der Mittelfeldspieler hatte praktisch die gesamte vergangene Saison mit Schulterproblemen zu kämpfen und wurde beinahe schon wieder abgeschrieben. Aber auch der zweite „Regionalliga-Quereinsteiger“ kämpfte sich eindrucksvoll zurück und wurde zu einem unberechenbaren Faktor im Spiel der Innviertler.

Kennedy Boateng. Der ghanaische Innenverteidiger wurde zum wahren Bollwerk im Defensivverbund der Rieder, spielte vor allem in der zweiten Saisonhälfte richtig stark und hat bei dieser Formkurve wohl auch noch das Potential für einen größeren Schritt nach vorne.

Flop

Patrick Möschl. Trainierte zuerst mit, unterzeichnete dann „auf Verdacht“ einen Vertrag bei seinem Jugendklub. Von einem Spieler, der bereits reichlich Erfahrung in Deutschland sammelte, muss man aber mehr erwarten, als neun Einsätze zu insgesamt 337 Minuten. Von der Dynamik aus alten Rieder Tagen war beim 28-Jährigen leider nicht mehr viel zu sehen.

Patrick Schmidt. Auch von der Barnsley-Leihgabe durfte man mehr fordern. Ein Treffer in zehn Partien war die maue Ausbeute des Kickers, der mit seiner Schnelligkeit eigentlich gerade gegen die kleineren Klubs im Qualifikations-Playoff eine Waffe hätte sein sollen.

Sadam Sulley. Auch vom ghanaischen Angreifer konnte man nach einigermaßen ansprechenden Saisonen in der Slowakei durchaus etwas mehr erwarten. Spielte in Ried praktisch keine Rolle, bestritt nur fünf Pflichtspiele, war länger verletzt und stand seit Februar nicht mehr im Kader. Ist als klassischer Fehlkauf abzustempeln.

Manuel Kerhe. Die Saison des übermorgen 34-jährigen Kärntners war leider nur noch ein Ausgedinge, vor seiner bevorstehenden „Amateurisierung“, nachdem er doch einige Jahre in Ried, beim LASK und in Wolfsberg durchaus für Furore sorgen konnte. Immerhin konnte er im letzten Saisonspiel gegen die Austria mit seinem Last-Minute-Treffer noch für ein märchenhaftes Ende sorgen.

Tore:

11 – Marco Grüll

5 – Ante Bajic

3 – Julian Wießmeier

2 – Stefan Nutz, Bernd Gschweidl, Marcel Ziegl, Constantin Reiner

1 – Seth Paintsil, Valentin Grubeck, Patrick Schmidt, Manuel Kerhe

Assists:

9 – Stefan Nutz

4 – Marco Grüll

3 – Ante Bajic, Bernd Gschweidl

2 – Seth Paintsil

1 – Julian Wießmeier, Marcel Ziegl, Constantin Reiner, Valentin Grubeck, Patrick Schmidt, Murat Satin, Luca Meisl, Kennedy Boateng, Filip Borsos

Assist-Assists:

4 – Daniel Offenbacher

3 – Stefan Nutz

2 – Marco Grüll, Ante Bajic, Marcel Ziegl, Seth Paintsil, Murat Satin

1 – Bernd Gschweidl, Julian Wießmeier, Valentin Grubeck, Thomas Reifeltshammer

Effizienzliste Punktzahl (Top-10):

[ Die Wichtigkeit von Toren, Assists und Assist-Assists wird nach einer von abseits.at entwickelten Metrik in Punkte übertragen, die einen Gesamtwert über die Effizienz des Spielers über die gesamte Saison darstellen. Sämtliche Effizienzlisten und genauere Infos über die Bewertungskriterien nach einzelnen Spieltagen findet ihr hier. In Klammer die Gesamtplatzierung unter allen Bundesliga-Spielern 2020/21. ]

37,17 (12.) – Marco Grüll

29,85 (23.) – Stefan Nutz

21,17 (41.) – Ante Bajic

10,81 (89.) – Bernd Gschweidl

10,50 (91.) – Julian Wießmeier

9,23 (97.) – Marcel Ziegl

7,95 (104.) – Seth Paintsil

7,25 (114.) – Constantin Reiner

6,59 (126.) – Valentin Grubeck

3,98 (155.) – Patrick Schmidt