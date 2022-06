Saisonvorbereitung: FK Austria Wien fixiert drei Testspiele

First Vienna FC

Die Spieler kehren nach dem erfolgreichen Saisonfinale und dem wohlverdienten Urlaub am 20. Juni zurück zur Generali-Arena. Am 21. Juni bittet Cheftrainer Manfred Schmid zum ersten Mannschaftstraining. Jene Veilchen, die für diverse Nationalteams im Einsatz sind, steigen später in die Vorbereitung ein.

Vier Wochen nach dem 4:2-Sieg gegen Sturm Graz und der damit verbundenen Qualifikation für eine Europacup-Gruppenphase startet die Vorbereitung auf den violetten Europacup-Herbst. Geplant sind voraussichtlich vier Testspiele, das erste am 25. Juni um 16:00 Uhr in Böheimkirchen gegen den SKN St. Pölten. Sommer-Trainingslager wird es in diesem Jahr aufgrund von Kosteneinsparungen keines geben, rund um die Generali-Arena finden die Veilchen ohnehin beste Trainings-Bedingungen vor.

Die Testspiel-Termine im Überblick:

25. Juni um 16:00 Uhr in Böheimkirchen gegen SKN St Pölten

28. Juni um 18:00 Uhr in Traiskirchen gegen FCM Traiskirchen

2. Juli um 16:00 Uhr auf der Hohen Warte gegen die Vienna

voraussichtlich ein internationales Testspiel am 8. Juli: Gegner offen

So starten Cup, Bundesliga & Europacup

15. – 17. Juli: 1. Cup-Runde

22. – 24. Juli: 1. Bundesliga-Runde

18. & 25. August: UEFA-Europa-League-Playoff: Hin- und Rückspiel

Das Austria-Abo

Das Bundesliga-Abo 2022/23 wird ab 24. Juni zuerst exklusiv für bisherige Abonnenten angeboten, ab 1. Juli können auch Mitglieder 2022/23 zuschlagen, ab 5. Juli sind die Abos im freien Verkauf (mehr Infos hier). Als Abonnent und Mitglied genießt man natürlich auch im Europacup Vorteile.